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СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 05.11.2023
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06:28 05.11.2023 (обновлено: 09:54 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:28
2023-11-05T09:54
происшествия
россия
новосибирск
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
сочи
омск
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902500259_0:256:3109:2005_1920x0_80_0_0_8df64568f0b6a4d2071cbd6560201258.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в ее распоряжении."Специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке самолета на пшеничное поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы", — говорится в статье.Причиной падения давления в "зеленой" гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа."При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси", — цитирует газета документ.Среди причин называется и нехватка топлива для того, чтоб самолет добрался до запасного аэропорта. В Росавиации считают, что пилоты необоснованно решили лететь в Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива. Причем во время набора высоты по пути в Новосибирск экипаж уточнял маршрут и выбор схем захода на посадку, но не уделил должного внимания повышенному расходу и остатку топлива.Тем не менее, отмечает газета, ведомство признает, что посадить самолет в поле было единственно правильным решением при тех условиях, в которых оказался экипаж из-за этих ошибок.По результатам расследования Росавиация дала рекомендации. В частности, по информации "Известий", авиакомпаниям следует повторно изучить требования по порядку расчета топлива с учетом особенностей при различных отказах систем воздушного судна и силовой установки.У пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний", летевшего 12 сентября из Сочи, при заходе на посадку в Омске отказала одна из трех гидросистем. Самолет пошел на второй круг, после чего командир решил лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер совершил вынужденную посадку на пшеничном поле неподалеку от села Каменка Новосибирской области, в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html
россия
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происшествия, россия, новосибирск, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , сочи, омск, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), airbus a320
Происшествия, Россия, Новосибирск, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области , Сочи, Омск, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Airbus A320
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском

Росавиация назвала причиной посадки A320 в поле под Новосибирском ошибку экипажа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в ее распоряжении.
"Специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке самолета на пшеничное поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы", — говорится в статье.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле
12 сентября, 12:33
Причиной падения давления в "зеленой" гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа.
«
"При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси", — цитирует газета документ.
Среди причин называется и нехватка топлива для того, чтоб самолет добрался до запасного аэропорта. В Росавиации считают, что пилоты необоснованно решили лететь в Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива. Причем во время набора высоты по пути в Новосибирск экипаж уточнял маршрут и выбор схем захода на посадку, но не уделил должного внимания повышенному расходу и остатку топлива.
Тем не менее, отмечает газета, ведомство признает, что посадить самолет в поле было единственно правильным решением при тех условиях, в которых оказался экипаж из-за этих ошибок.
По результатам расследования Росавиация дала рекомендации. В частности, по информации "Известий", авиакомпаниям следует повторно изучить требования по порядку расчета топлива с учетом особенностей при различных отказах систем воздушного судна и силовой установки.
У пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний", летевшего 12 сентября из Сочи, при заходе на посадку в Омске отказала одна из трех гидросистем. Самолет пошел на второй круг, после чего командир решил лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер совершил вынужденную посадку на пшеничном поле неподалеку от села Каменка Новосибирской области, в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
Аварийная посадка Airbus A320 на поле в Новосибирской области
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Он направлялся из Сочи в Омск.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

Деталь самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Всех успешно эвакуировали.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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4 из 10
© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области | Перейти в медиабанк

Никто серьезно не пострадал.

Члены экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320 экстренно сел на поле в Убинском районе, в 180 километрах от Новосибирска.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он направлялся из Сочи в Омск.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 10

На борту находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всех успешно эвакуировали.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Никто серьезно не пострадал.

© РИА Новости / ГУ МЧС России по Новосибирской области
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что у самолета при посадке отказала одна из трех "зеленых" гидравлических систем.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Экипаж принял решение уйти на посадку на запасной аэродром.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Борту не хватило топлива и пришлось садиться в поле.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 10

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 10

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской областиСочиОмскУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Следственный комитет России (СК РФ)Airbus A320
 
 
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