https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:28
2023-11-05T06:28
2023-11-05T09:54
происшествия
россия
новосибирск
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
сочи
омск
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Росавиация назвала причины вынужденной посадки пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ, имеющийся в ее распоряжении."Специалисты пришли к выводу, что ошибка экипажа при посадке самолета на пшеничное поле состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы", — говорится в статье.Причиной падения давления в "зеленой" гидросистеме стало нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа."При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси", — цитирует газета документ.Среди причин называется и нехватка топлива для того, чтоб самолет добрался до запасного аэропорта. В Росавиации считают, что пилоты необоснованно решили лететь в Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива. Причем во время набора высоты по пути в Новосибирск экипаж уточнял маршрут и выбор схем захода на посадку, но не уделил должного внимания повышенному расходу и остатку топлива.Тем не менее, отмечает газета, ведомство признает, что посадить самолет в поле было единственно правильным решением при тех условиях, в которых оказался экипаж из-за этих ошибок.По результатам расследования Росавиация дала рекомендации. В частности, по информации "Известий", авиакомпаниям следует повторно изучить требования по порядку расчета топлива с учетом особенностей при различных отказах систем воздушного судна и силовой установки.У пассажирского самолета Airbus-A320 "Уральских авиалиний", летевшего 12 сентября из Сочи, при заходе на посадку в Омске отказала одна из трех гидросистем. Самолет пошел на второй круг, после чего командир решил лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. В результате лайнер совершил вынужденную посадку на пшеничном поле неподалеку от села Каменка Новосибирской области, в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html
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происшествия, россия, новосибирск, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , сочи, омск, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), airbus a320
Происшествия, Россия, Новосибирск, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области , Сочи, Омск, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Следственный комитет России (СК РФ), Airbus A320
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
Росавиация назвала причиной посадки A320 в поле под Новосибирском ошибку экипажа