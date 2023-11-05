https://ria.ru/20231105/ryazan-1907636134.html

Обвиняемый в убийстве пристава в Рязани раскрыл подробности преступления

Обвиняемый в убийстве пристава в Рязани раскрыл подробности преступления - РИА Новости, 05.11.2023

Обвиняемый в убийстве пристава в Рязани раскрыл подробности преступления

Сергей Ананикян, обвиняемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил следователям, что хотел РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T21:27

2023-11-05T21:27

2023-11-05T21:33

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россия

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РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Сергей Ананикян, обвиняемый в убийстве руководителя отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского, заявил следователям, что хотел выстрелить один раз, но автомат соскочил, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале СУСК РФ по области. Калужский был застрелен вечером в среду в микрорайоне Недостоево города Рязани. СУСК по региону сообщало о возбуждении уголовного дела об убийстве. В субботу МВД информировало о задержании подозреваемого - жителя Рязани 1979 года рождения. По данным СУСК, задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего. Сам подозреваемый сообщил журналистам, что раскаивается, утверждая, что хотел попугать погибшего, а убивать его не планировал. Суд избрал в отношении Ананикяна меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление СК РФ по Рязанской области опубликовало в своем Telegram-канале видео следственного эксперимента с участием Ананикяна на месте преступления. Ведомство сообщило, что мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). "Левой рукой взял за автомат, чтобы переставить, за курок взять одной рукой вот так. И хотел выстрелить один выстрел, а там стоял на автомате. И как нажал, оно вот прямо... так соскочило", - сообщил мужчина, показав, что ствол оружия в его руках поднялся вверх. Затем Ананикян, согласно его пояснениям на видео, бросил пакет с мусором и пошел к велосипеду.

https://ria.ru/20231102/obvinyaemyy-1907066217.html

https://ria.ru/20231101/sud-1906682995.html

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происшествия, рязань, россия, рязанский район, следственный комитет россии (ск рф)