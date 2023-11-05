https://ria.ru/20231105/rotatsiya-1907527047.html
На Южнодонецком направлении сорвана ротация украинских войск
На Южнодонецком направлении сорвана ротация украинских войск - РИА Новости, 05.11.2023
На Южнодонецком направлении сорвана ротация украинских войск
Российская группировка войск "Восток" сорвала ротацию вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T05:11
2023-11-05T05:11
2023-11-05T05:11
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" сорвала ротацию вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. Живая сила и автомобильная техника уничтожены", - сказал офицер. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов, отметил Чехов. По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотный бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Шахтёрское, Водяное, Сухие Ялы, Пречистовка, Новодонецкое, Новоукраинка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. "Общие потери противника на данном направлении составили: станция РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, свыше 50 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - уточнил начальник пресс-центра.
https://ria.ru/20231105/vdv-1907526728.html
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Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Константиновка, Угледар, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
На Южнодонецком направлении сорвана ротация украинских войск
Группировка войск "Восток" сорвала ротацию ВСУ на Южнодонецком направлении