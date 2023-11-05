https://ria.ru/20231105/rotatsiya-1907527047.html

На Южнодонецком направлении сорвана ротация украинских войск

На Южнодонецком направлении сорвана ротация украинских войск - РИА Новости, 05.11.2023

На Южнодонецком направлении сорвана ротация украинских войск

Российская группировка войск "Восток" сорвала ротацию вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T05:11

2023-11-05T05:11

2023-11-05T05:11

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старомайорское

константиновка

угледар

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" сорвала ротацию вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвали ротацию боевиков на позициях ВСУ в районах Старомайорского и севернее Приютного. Живая сила и автомобильная техника уничтожены", - сказал офицер. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемую гаубицу Д-20 и пять минометных расчетов, отметил Чехов. По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотный бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Шахтёрское, Водяное, Сухие Ялы, Пречистовка, Новодонецкое, Новоукраинка, Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. "Общие потери противника на данном направлении составили: станция РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, свыше 50 боевиков и автомобильная техника ВСУ", - уточнил начальник пресс-центра.

https://ria.ru/20231105/vdv-1907526728.html

старомайорское

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старомайорское, константиновка, угледар, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире