https://ria.ru/20231105/rossiya-1907586459.html

Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад

Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад - РИА Новости, 05.11.2023

Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад

Запад шокирован тем, что Россия выстояла в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время своего выступления на просветительском марафоне РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:33

2023-11-05T15:33

2023-11-05T15:49

экономика

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запад шокирован тем, что Россия выстояла в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время своего выступления на просветительском марафоне "Знание", передают "Ведомости"."Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми годами", – сказал он.По словам Белоусова, в 2022 году Россия обрела экономический суверенитет и смогла самостоятельно реализовывать свою повестку. Эта возможность доступна далеко не всем странам, акцентировал политик.Он назвал семь ключевых условий для ее достижения: собственные ресурсы для развития (образование, наука и технологии); эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами (продовольствие, энергия и сырье); современная инфраструктура (транспорт, энергетика, финансы, цифровая инфраструктура); эффективные институты (законы и правила); устойчивые позиции в глобальной экономике за счет выстроенной системы партнерств с другими странами; макроэкономическая устойчивость (низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит); устойчивое социальное развитие.Только все эти семь условий являются показателями экономического суверенитета страны, и в России есть все возможности для того, чтобы их обеспечить, заключил Белоусов.

https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907452597.html

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экономика, россия, андрей белоусов