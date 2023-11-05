https://ria.ru/20231105/rossiya-1907586459.html
Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад
Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад - РИА Новости, 05.11.2023
Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад
Запад шокирован тем, что Россия выстояла в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время своего выступления на просветительском марафоне РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:33
2023-11-05T15:33
2023-11-05T15:49
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запад шокирован тем, что Россия выстояла в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время своего выступления на просветительском марафоне "Знание", передают "Ведомости"."Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми годами", – сказал он.По словам Белоусова, в 2022 году Россия обрела экономический суверенитет и смогла самостоятельно реализовывать свою повестку. Эта возможность доступна далеко не всем странам, акцентировал политик.Он назвал семь ключевых условий для ее достижения: собственные ресурсы для развития (образование, наука и технологии); эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами (продовольствие, энергия и сырье); современная инфраструктура (транспорт, энергетика, финансы, цифровая инфраструктура); эффективные институты (законы и правила); устойчивые позиции в глобальной экономике за счет выстроенной системы партнерств с другими странами; макроэкономическая устойчивость (низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит); устойчивое социальное развитие.Только все эти семь условий являются показателями экономического суверенитета страны, и в России есть все возможности для того, чтобы их обеспечить, заключил Белоусов.
https://ria.ru/20231104/ekonomika-1907452597.html
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экономика, россия, андрей белоусов
Экономика, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад
Белоусов: Запад шокирован тем, что Россия выстояла санкции
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Запад шокирован тем, что Россия выстояла в условиях санкций, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время своего выступления на просветительском марафоне "Знание", передают "Ведомости
".
"Нам предрекали катастрофу соразмерно с 1990-ми годами", – сказал он.
По словам Белоусова, в 2022 году Россия обрела экономический суверенитет и смогла самостоятельно реализовывать свою повестку. Эта возможность доступна далеко не всем странам, акцентировал политик.
Он назвал семь ключевых условий для ее достижения: собственные ресурсы для развития (образование, наука и технологии); эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами (продовольствие, энергия и сырье); современная инфраструктура (транспорт, энергетика, финансы, цифровая инфраструктура); эффективные институты (законы и правила); устойчивые позиции в глобальной экономике за счет выстроенной системы партнерств с другими странами; макроэкономическая устойчивость (низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит); устойчивое социальное развитие.
Только все эти семь условий являются показателями экономического суверенитета страны, и в России есть все возможности для того, чтобы их обеспечить, заключил Белоусов.
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