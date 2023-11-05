https://ria.ru/20231105/rossiya-1907567570.html

В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России

В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России - РИА Новости, 05.11.2023

В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России

Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:48

2023-11-05T12:48

2023-11-05T22:05

россия

сша

дмитрий песков

политика

павел зарубин

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше — сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает. И конечно, все это будет реализоваться", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, политика, павел зарубин