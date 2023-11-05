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В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России - РИА Новости, 05.11.2023
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12:48 05.11.2023 (обновлено: 22:05 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/rossiya-1907567570.html
В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России
В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России - РИА Новости, 05.11.2023
В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России
Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:48
2023-11-05T22:05
россия
сша
дмитрий песков
политика
павел зарубин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше — сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает. И конечно, все это будет реализоваться", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
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россия, сша, дмитрий песков, политика, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Политика, Павел Зарубин
В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России

Песков: РФ непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше — сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает. И конечно, все это будет реализоваться", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
РоссияСШАДмитрий ПесковПолитикаПавел Зарубин
 
 
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