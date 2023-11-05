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В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России
В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России - РИА Новости, 05.11.2023
В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России
Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:48
2023-11-05T12:48
2023-11-05T22:05
россия
сша
дмитрий песков
политика
павел зарубин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда дело касается вмешательства во внутренние дела. К чему мы не проявляли должного внимания раньше — сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает. И конечно, все это будет реализоваться", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, политика, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Политика, Павел Зарубин
В Кремле рассказали о реакции на вмешательство США в дела России
Песков: РФ непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела