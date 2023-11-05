https://ria.ru/20231105/rossiya-1907552073.html

Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России

Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.11.2023

Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России

Если Запад конфискует российские активы, то может столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от аналогичного исхода, пишет... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:27

2023-11-05T10:27

2023-11-05T10:27

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украина

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если Запад конфискует российские активы, то может столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от аналогичного исхода, пишет Financial Times. "Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему. Кроме того, существуют юридические препятствия, пишет автор. "Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.Ранее лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заморозку российских средств воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907538918.html

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россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире