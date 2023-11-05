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Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.11.2023
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10:27 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/rossiya-1907552073.html
Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России
Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.11.2023
Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России
Если Запад конфискует российские активы, то может столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от аналогичного исхода, пишет... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:27
2023-11-05T10:27
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если Запад конфискует российские активы, то может столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от аналогичного исхода, пишет Financial Times. "Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему. Кроме того, существуют юридические препятствия, пишет автор. "Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.Ранее лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заморозку российских средств воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907538918.html
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россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России

Financial Times: Западу невыгодно конфисковывать российские активы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если Запад конфискует российские активы, то может столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от аналогичного исхода, пишет Financial Times.

"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему.

Кроме того, существуют юридические препятствия, пишет автор.

"Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.

Ранее лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заморозку российских средств воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
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