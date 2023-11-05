Они начнут. В Британии сделали неожиданное заявление о России
Financial Times: Западу невыгодно конфисковывать российские активы
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Если Запад конфискует российские активы, то может столкнуться с ситуацией, когда другие государства захотят обезопасить себя от аналогичного исхода, пишет Financial Times.
"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в публикации.
"Наиболее важным стало опасение, что конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если в один прекрасный день к ним будут применены такие же санкции", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это может дестабилизировать мировую финансовую систему.
Кроме того, существуют юридические препятствия, пишет автор.
"Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.
Ранее лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось.
Кроме того, существуют юридические препятствия, пишет автор.
"Европейский центральный банк выступил с решительным предупреждением европейским политикам даже против обложения налогом компаний ЕС, получающих сверхприбыль от заблокированных российских активов", — резюмировалось в материале.
Ранее лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. Предполагается направить эти средства на финансовую поддержку Украины. Еврокомиссия уже не раз выступала с подобными инициативами, но какой-либо законодательной базы для таких действий в Евросоюзе пока не появилось.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заморозку российских средств воровством. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.