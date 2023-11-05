https://ria.ru/20231105/rf-1907553097.html

ФТС назвала число бартерных сделок в торговле России незначительным

ФТС назвала число бартерных сделок в торговле России незначительным - РИА Новости, 05.11.2023

ФТС назвала число бартерных сделок в торговле России незначительным

Число бартерных сделок во внешней торговле России незначительно по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов, сообщил РИА Новости начальник Управления РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:43

2023-11-05T10:43

2023-11-05T10:43

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число бартерных сделок во внешней торговле России незначительно по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов, сообщил РИА Новости начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев. "Если говорить о количестве внешнеторговых бартерных сделок, поставленных на учет таможенными органами, то оно незначительное в сравнении с общим объемом внешнеторговых контрактов. Можно отметить, что бартер осуществляется с разными странами и предусматривает широкую номенклатуру товаров", - сказал он. При этом, как отметил Шкляев, внешняя торговля товарами, услугами и интеллектуальной собственностью с использованием бартерных сделок может осуществляться только при условии, что такими сделками предусмотрен обмен равноценными по стоимости товарами или услугами, а также обязанность соответствующей стороны оплатить разницу в их стоимости в случае, если такой сделкой предусматривается неравноценный обмен. В конце октября Шкляев напомнил о легальности бартерного обмена и со стороны ФТС призвал активнее использовать бартерные сделки во внешней торговле. Кроме того, он сообщал, что таможенники на тот период также не зафиксировали ни одного случая ввоза наличных в страну для оплаты внешнеторговых контрактов.

https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)