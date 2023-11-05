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Пассажиры задержанного рейса в Читу вылетели из Владивостока - РИА Новости, 05.11.2023
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10:50 05.11.2023
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Пассажиры задержанного рейса в Читу вылетели из Владивостока
Пассажиры задержанного рейса в Читу вылетели из Владивостока - РИА Новости, 05.11.2023
Пассажиры задержанного рейса в Читу вылетели из Владивостока
Пассажиры авиарейса Владивосток – Чита, которые в субботу не смогли вылететь из-за технической неисправности самолета авиакомпании "Якутия", в воскресенье... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:50
2023-11-05T10:50
происшествия
чита
владивосток
хабаровск
дальневосточная транспортная прокуратура
sukhoi superjet 100 (ssj100)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Пассажиры авиарейса Владивосток – Чита, которые в субботу не смогли вылететь из-за технической неисправности самолета авиакомпании "Якутия", в воскресенье отправились по маршруту, сообщили РИА Новости в справочной приморского аэропорта. Накануне Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что рейс 562 Владивосток-Чита авиакомпании "Якутия" не вылетел, самолет возвращен из зоны вылета по причине технической неисправности. На борту находились 92 пассажира, их поселили в гостиницу. "Самолет вылетел в 13.30 (6.30 мск), прибытие в Читу – в 16.00 местного времени (10.00 мск)", - сказал собеседник. В середине октября пассажиры этой авиакомпании, который следовал по тому же маршруту Владивосток - Чита, смогли добраться до пункта назначения только с третьей попытки спустя двое суток. Так, сначала Sukhoi Superjet 100 вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета во Владивостоке из-за неисправности левого двигателя. На следующий день пассажиров отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу, но самолет вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. И только на следующий день пассажиры рейса Владивосток - Чита добрались в пункт назначения на Boeing.
https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html
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происшествия, чита, владивосток, хабаровск, дальневосточная транспортная прокуратура, sukhoi superjet 100 (ssj100), общество
Происшествия, Чита, Владивосток, Хабаровск, Дальневосточная транспортная прокуратура, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Общество
Пассажиры задержанного рейса в Читу вылетели из Владивостока

Задержанный из-за неисправности самолет в Читу вылетел из Владивостока

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самолет в небе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Пассажиры авиарейса Владивосток – Чита, которые в субботу не смогли вылететь из-за технической неисправности самолета авиакомпании "Якутия", в воскресенье отправились по маршруту, сообщили РИА Новости в справочной приморского аэропорта.
Накануне Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что рейс 562 Владивосток-Чита авиакомпании "Якутия" не вылетел, самолет возвращен из зоны вылета по причине технической неисправности. На борту находились 92 пассажира, их поселили в гостиницу.
«
"Самолет вылетел в 13.30 (6.30 мск), прибытие в Читу – в 16.00 местного времени (10.00 мск)", - сказал собеседник.
В середине октября пассажиры этой авиакомпании, который следовал по тому же маршруту Владивосток - Чита, смогли добраться до пункта назначения только с третьей попытки спустя двое суток. Так, сначала Sukhoi Superjet 100 вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета во Владивостоке из-за неисправности левого двигателя. На следующий день пассажиров отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу, но самолет вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. И только на следующий день пассажиры рейса Владивосток - Чита добрались в пункт назначения на Boeing.
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ПроисшествияЧитаВладивостокХабаровскДальневосточная транспортная прокуратураSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Общество
 
 
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