https://ria.ru/20231105/rafakh-1907521448.html

Источник: за день через КПП "Рафах" из Газы не прошел ни один иностранец

Источник: за день через КПП "Рафах" из Газы не прошел ни один иностранец - РИА Новости, 05.11.2023

Источник: за день через КПП "Рафах" из Газы не прошел ни один иностранец

Ни один иностранец не прошел в субботу из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", заявили РИА Новости источники на египетской стороне... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T02:09

2023-11-05T02:09

2023-11-05T02:16

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Ни один иностранец не прошел в субботу из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", заявили РИА Новости источники на египетской стороне КПП.Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на американского чиновника, что палестинское движение ХАМАС перестанет мешать выезду иностранных граждан с территории сектора Газа после того, как Израиль гарантирует, что машины скорой помощи смогут добраться до "Рафаха"."Погранпереход не принял в субботу кого-либо из иностранцев или лиц с двойным гражданством, которые должны были перейти из сектора Газа в Египет согласно утвержденному списку имен", - сказали источники.Источники добавили, что компетентные органы находились в готовности и ожидали прибытия 730 человек, включая 105 египтян, а также пострадавших из сектора Газа, но никто не прибыл на КПП.В среду из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" начались эвакуация раненых палестинцев и вывод иностранных граждан.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/evakuatsiya-1906280673.html

https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html

https://ria.ru/20231104/aviareysy-1907489730.html

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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, раф, оон, израиль, россия