https://ria.ru/20231105/pugacheva-1907570787.html
Алла Пугачева покинула Россию
Алла Пугачева покинула Россию - РИА Новости, 05.11.2023
Алла Пугачева покинула Россию
Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:35
2023-11-05T13:35
2023-11-05T14:22
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети.На снимке Пугачева и Галкин позируют на фоне церкви."Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде", — говорится в подписи.По информации источника РИА Новости, вечером 2 ноября Пугачева приехала в Москву. Галкин ее не сопровождал.В октября прошлого года артистка уехала с детьми в Израиль. С тех пор она возвращалась один раз — в мае на похороны модельера Валентина Юдашкина.* Признан иноагентом в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алла пугачева, максим галкин, россия, израиль, латвия
Шоубиз, Новости культуры, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Израиль, Латвия
Алла Пугачева покинула Россию
Галкин опубликовал совместное фото с Аллой Пугачевой из латвийской Сигулды
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети.
На снимке Пугачева и Галкин позируют на фоне церкви.
«
"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде", — говорится в подписи.
По информации источника РИА Новости, вечером 2 ноября Пугачева приехала в Москву. Галкин ее не сопровождал.
В октября прошлого года артистка уехала с детьми в Израиль
. С тех пор она возвращалась один раз — в мае на похороны модельера Валентина Юдашкина.
* Признан иноагентом в России.
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию