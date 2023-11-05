https://ria.ru/20231105/pugacheva-1907570787.html

Алла Пугачева покинула Россию

Алла Пугачева покинула Россию - РИА Новости, 05.11.2023

Алла Пугачева покинула Россию

Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T13:35

2023-11-05T13:35

2023-11-05T14:22

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети.На снимке Пугачева и Галкин позируют на фоне церкви."Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде", — говорится в подписи.По информации источника РИА Новости, вечером 2 ноября Пугачева приехала в Москву. Галкин ее не сопровождал.В октября прошлого года артистка уехала с детьми в Израиль. С тех пор она возвращалась один раз — в мае на похороны модельера Валентина Юдашкина.* Признан иноагентом в России.

https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907166070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, алла пугачева, максим галкин, россия, израиль, латвия