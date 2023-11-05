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Алла Пугачева покинула Россию - РИА Новости, 05.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:35 05.11.2023 (обновлено: 14:22 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/pugacheva-1907570787.html
Алла Пугачева покинула Россию
Алла Пугачева покинула Россию - РИА Новости, 05.11.2023
Алла Пугачева покинула Россию
Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:35
2023-11-05T14:22
шоубиз
новости культуры
алла пугачева
максим галкин
россия
израиль
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети.На снимке Пугачева и Галкин позируют на фоне церкви.&quot;Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде&quot;, — говорится в подписи.По информации источника РИА Новости, вечером 2 ноября Пугачева приехала в Москву. Галкин ее не сопровождал.В октября прошлого года артистка уехала с детьми в Израиль. С тех пор она возвращалась один раз — в мае на похороны модельера Валентина Юдашкина.* Признан иноагентом в России.
https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907166070.html
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новости культуры, алла пугачева, максим галкин, россия, израиль, латвия
Шоубиз, Новости культуры, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Израиль, Латвия
Алла Пугачева покинула Россию

Галкин опубликовал совместное фото с Аллой Пугачевой из латвийской Сигулды

Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети
Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети
Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева уехала из России в Латвию, следует из фото, которое шоумен Максим Галкин* опубликовал в соцсети.
На снимке Пугачева и Галкин позируют на фоне церкви.
«

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде", — говорится в подписи.

По информации источника РИА Новости, вечером 2 ноября Пугачева приехала в Москву. Галкин ее не сопровождал.
В октября прошлого года артистка уехала с детьми в Израиль. С тех пор она возвращалась один раз — в мае на похороны модельера Валентина Юдашкина.
* Признан иноагентом в России.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
3 ноября, 13:18
 
ШоубизНовости культурыАлла ПугачеваМаксим ГалкинРоссияИзраильЛатвия
 
 
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