https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html
Никто не ожидал. Что резко подорожало в России
Никто не ожидал. Что резко подорожало в России - РИА Новости, 05.11.2023
Никто не ожидал. Что резко подорожало в России
Цены на продукты выросли. Специалисты винят скачки курса рубля, но подорожал не только импорт. По данным Росстата, наибольший вклад в потребительскую инфляцию... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T08:00
2023-11-05T08:00
2023-11-05T08:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
всемирный банк
инфляция
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Цены на продукты выросли. Специалисты винят скачки курса рубля, но подорожал не только импорт. По данным Росстата, наибольший вклад в потребительскую инфляцию внесли овощи и фрукты. Что происходит и чего ждать зимой — в материале РИА Новости.Общая картинаК концу октября годовая инфляция перевалила за 6,6 процента. Однако, по ощущениям россиян, цены прибавили гораздо больше — в среднем около 14 процентов. ЦБ объясняет это особенностями восприятия. Люди судят по наиболее подорожавшим товарам, дешевеющие или с той же стоимостью привлекают меньше внимания. Тем не менее это важный показатель. На его основе принимают решения о потреблении или экономии.Наибольшее беспокойство вызывает продуктовый сектор. Росстат сообщает, что только за последнюю неделю октября яйца подорожали на 2,3 процента, сосиски, сардельки — на 0,8, колбасы вареные, свинина, курятина, сливочное масло — 0,4, говядина, колбасы, мороженая рыба, пастеризованное молоко и хлеб — 0,3, подсолнечное масло и стерилизованное молоко — 0,2.С января сильнее всего выросли цены на бананы — 42,08 процента, мороженые и охлажденные куры — 29,02, капусту — 22,29, помидоры — 21,17. Значительно прибавили яблоки — 15,11 процента, морковь — 11,86, другие фрукты и овощи. По информации ЦБ, именно плодово-овощная продукция определила инфляцию. Даже сезонного удешевления не было.Ключевой факторГенеральный директор группы продуктовых компаний "Тамаки" Андрей Белянин связывает это с изменением схемы поставок — логистика стала сложнее и дороже. Причем это касается и транспортировки по стране. Председатель президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Игорь Караваев указывает, что средний тариф автоперевозки из Москвы в регионы с 2021-го повысился почти на 50 процентов, на отдельных южных маршрутах — до 60, а в направлении Санкт-Петербурга — более чем на 70.Сказалась и волатильность рубля. По данным АКОРТ, отечественных товаров в розничных продовольственных сетях — 80-99 процентов, но в производстве сильна импортная составляющая. "Запчасти для техники, компоненты оборудования, удобрения, ветеринарные препараты. Это и свело на нет сезонное удешевление фруктов и овощей", — объясняет Караваев.При этом, уточняет Белянин, удорожание продовольствия — общемировая проблема. Согласно отчету Всемирного банка, в 170 странах продуктовая инфляция превысила общую на 77 процентов в реальном выражении. Хуже всего в Венесуэле, Ливане, Аргентине, Турции и Египте, отмечает Bloomberg. В России же показатели на уровне американских. Это лучше, чем в Канаде, Австралии и странах ЕС.Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Игорь Строганов оценивает среднее подорожание в 40 процентов и считает завышение цен искусственным. "Очевидно, сказались стоимость импортных контрактов и желание отечественных экспортеров продать за рубеж подороже. Бизнес хочет получить немедленную прибыль, в итоге свинина и говядина подскочили на 30 процентов в августе, прибавили молочные продукты и фрукты с овощами", — говорит он.Зима близкоНа аномальный рост цен на курятину обратил внимание Владимир Путин. В Минсельхозе ссылаются на снижение объемов производства и высокую себестоимость на фоне ослабления рубля. Участники рынка указывают также на повышенный спрос, в том числе и со стороны предприятий мясоперерабатывающей отрасли и общепита. "Повлияло и распространение высокопатогенного птичьего гриппа и других болезней", — добавляет Караваев.Между тем продукт входит в перечень социально значимых, поэтому государство принимает меры. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил импортировать птицу из Белоруссии и Казахстана. "Производители, чувствуя социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину", — отметил он. Минсельхоз готовится ввести полугодовой запрет на вывоз мяса птицы и яиц.Не бездействует и торговля. "Ретейлеры соблюдают добровольные обязательства, реализуя тушку с отрицательной наценкой в 5-12 процентов. Схожие минусовые показатели у крупнейших сетей на яйцо категории C1", — сообщают в АКОРТ. Сотрудничество торговли и органов власти, производителей и поставщиков способствует достижению баланса спроса и предложения по отдельным категориям продуктов, сдерживанию потребительских цен.В борьбе с инфляцией ЦБ в очередной раз поднял ключевую ставку и не исключил дальнейшего повышения в декабре. В результате рубль несколько укрепился. По прогнозам Банка России, к концу года инфляция окажется в диапазоне 7-7,5 процента.Белянин считает политику регулятора весьма эффективной и ожидает благоприятных изменений для производства на фоне курса около 95 рублей за доллар. Экономисты настроены более скептически. Так, Строганов полагает, что реальная инфляция превысит прогноз ЦБ в 2-2,5 раза.
https://ria.ru/20230529/produkty-1874309817.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), всемирный банк, инфляция
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Всемирный банк, Инфляция
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Цены на продукты выросли. Специалисты винят скачки курса рубля, но подорожал не только импорт. По данным Росстата, наибольший вклад в потребительскую инфляцию внесли овощи и фрукты. Что происходит и чего ждать зимой — в материале РИА Новости.
К концу октября годовая инфляция перевалила за 6,6 процента. Однако, по ощущениям
россиян, цены прибавили гораздо больше — в среднем около 14 процентов. ЦБ объясняет это особенностями восприятия. Люди судят по наиболее подорожавшим товарам, дешевеющие или с той же стоимостью привлекают меньше внимания. Тем не менее это важный показатель. На его основе принимают решения о потреблении или экономии.
Наибольшее беспокойство вызывает продуктовый сектор. Росстат сообщает
, что только за последнюю неделю октября яйца подорожали на 2,3 процента, сосиски, сардельки — на 0,8, колбасы вареные, свинина, курятина, сливочное масло — 0,4, говядина, колбасы, мороженая рыба, пастеризованное молоко и хлеб — 0,3, подсолнечное масло и стерилизованное молоко — 0,2.
С января сильнее всего выросли цены на бананы — 42,08 процента, мороженые и охлажденные куры — 29,02, капусту — 22,29, помидоры — 21,17. Значительно прибавили яблоки — 15,11 процента, морковь — 11,86, другие фрукты и овощи. По информации ЦБ, именно плодово-овощная продукция определила инфляцию. Даже сезонного удешевления не было.
Генеральный директор группы продуктовых компаний "Тамаки" Андрей Белянин связывает это с изменением схемы поставок — логистика стала сложнее и дороже. Причем это касается и транспортировки по стране. Председатель президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Игорь Караваев указывает, что средний тариф автоперевозки из Москвы в регионы с 2021-го повысился почти на 50 процентов, на отдельных южных маршрутах — до 60, а в направлении Санкт-Петербурга — более чем на 70.
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Сказалась и волатильность рубля. По данным АКОРТ, отечественных товаров в розничных продовольственных сетях — 80-99 процентов, но в производстве сильна импортная составляющая. "Запчасти для техники, компоненты оборудования, удобрения, ветеринарные препараты. Это и свело на нет сезонное удешевление фруктов и овощей", — объясняет Караваев.
При этом, уточняет Белянин, удорожание продовольствия — общемировая проблема. Согласно отчету Всемирного банка, в 170 странах продуктовая инфляция превысила общую на 77 процентов в реальном выражении. Хуже всего в Венесуэле, Ливане, Аргентине, Турции и Египте, отмечает Bloomberg
. В России же показатели на уровне американских. Это лучше, чем в Канаде, Австралии и странах ЕС.
Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Игорь Строганов оценивает среднее подорожание в 40 процентов и считает завышение цен искусственным. "Очевидно, сказались стоимость импортных контрактов и желание отечественных экспортеров продать за рубеж подороже. Бизнес хочет получить немедленную прибыль, в итоге свинина и говядина подскочили на 30 процентов в августе, прибавили молочные продукты и фрукты с овощами", — говорит он.
На аномальный рост цен на курятину обратил внимание Владимир Путин. В Минсельхозе ссылаются на снижение объемов производства и высокую себестоимость на фоне ослабления рубля. Участники рынка указывают также на повышенный спрос, в том числе и со стороны предприятий мясоперерабатывающей отрасли и общепита. "Повлияло и распространение высокопатогенного птичьего гриппа и других болезней", — добавляет Караваев.
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Между тем продукт входит в перечень социально значимых, поэтому государство принимает меры. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил импортировать птицу из Белоруссии и Казахстана. "Производители, чувствуя социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину", — отметил он. Минсельхоз готовится ввести полугодовой запрет на вывоз мяса птицы и яиц.
Не бездействует и торговля. "Ретейлеры соблюдают добровольные обязательства, реализуя тушку с отрицательной наценкой в 5-12 процентов. Схожие минусовые показатели у крупнейших сетей на яйцо категории C1", — сообщают в АКОРТ. Сотрудничество торговли и органов власти, производителей и поставщиков способствует достижению баланса спроса и предложения по отдельным категориям продуктов, сдерживанию потребительских цен.
В борьбе с инфляцией ЦБ в очередной раз поднял ключевую ставку и не исключил дальнейшего повышения в декабре. В результате рубль несколько укрепился. По прогнозам Банка России, к концу года инфляция окажется в диапазоне 7-7,5 процента.
Белянин считает политику регулятора весьма эффективной и ожидает благоприятных изменений для производства на фоне курса около 95 рублей за доллар. Экономисты настроены более скептически. Так, Строганов полагает, что реальная инфляция превысит прогноз ЦБ в 2-2,5 раза.