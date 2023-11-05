https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html

Никто не ожидал. Что резко подорожало в России

Никто не ожидал. Что резко подорожало в России - РИА Новости, 05.11.2023

Никто не ожидал. Что резко подорожало в России

Цены на продукты выросли. Специалисты винят скачки курса рубля, но подорожал не только импорт. По данным Росстата, наибольший вклад в потребительскую инфляцию... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T08:00

2023-11-05T08:00

2023-11-05T08:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

всемирный банк

инфляция

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Цены на продукты выросли. Специалисты винят скачки курса рубля, но подорожал не только импорт. По данным Росстата, наибольший вклад в потребительскую инфляцию внесли овощи и фрукты. Что происходит и чего ждать зимой — в материале РИА Новости.Общая картинаК концу октября годовая инфляция перевалила за 6,6 процента. Однако, по ощущениям россиян, цены прибавили гораздо больше — в среднем около 14 процентов. ЦБ объясняет это особенностями восприятия. Люди судят по наиболее подорожавшим товарам, дешевеющие или с той же стоимостью привлекают меньше внимания. Тем не менее это важный показатель. На его основе принимают решения о потреблении или экономии.Наибольшее беспокойство вызывает продуктовый сектор. Росстат сообщает, что только за последнюю неделю октября яйца подорожали на 2,3 процента, сосиски, сардельки — на 0,8, колбасы вареные, свинина, курятина, сливочное масло — 0,4, говядина, колбасы, мороженая рыба, пастеризованное молоко и хлеб — 0,3, подсолнечное масло и стерилизованное молоко — 0,2.С января сильнее всего выросли цены на бананы — 42,08 процента, мороженые и охлажденные куры — 29,02, капусту — 22,29, помидоры — 21,17. Значительно прибавили яблоки — 15,11 процента, морковь — 11,86, другие фрукты и овощи. По информации ЦБ, именно плодово-овощная продукция определила инфляцию. Даже сезонного удешевления не было.Ключевой факторГенеральный директор группы продуктовых компаний "Тамаки" Андрей Белянин связывает это с изменением схемы поставок — логистика стала сложнее и дороже. Причем это касается и транспортировки по стране. Председатель президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Игорь Караваев указывает, что средний тариф автоперевозки из Москвы в регионы с 2021-го повысился почти на 50 процентов, на отдельных южных маршрутах — до 60, а в направлении Санкт-Петербурга — более чем на 70.Сказалась и волатильность рубля. По данным АКОРТ, отечественных товаров в розничных продовольственных сетях — 80-99 процентов, но в производстве сильна импортная составляющая. "Запчасти для техники, компоненты оборудования, удобрения, ветеринарные препараты. Это и свело на нет сезонное удешевление фруктов и овощей", — объясняет Караваев.При этом, уточняет Белянин, удорожание продовольствия — общемировая проблема. Согласно отчету Всемирного банка, в 170 странах продуктовая инфляция превысила общую на 77 процентов в реальном выражении. Хуже всего в Венесуэле, Ливане, Аргентине, Турции и Египте, отмечает Bloomberg. В России же показатели на уровне американских. Это лучше, чем в Канаде, Австралии и странах ЕС.Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Игорь Строганов оценивает среднее подорожание в 40 процентов и считает завышение цен искусственным. "Очевидно, сказались стоимость импортных контрактов и желание отечественных экспортеров продать за рубеж подороже. Бизнес хочет получить немедленную прибыль, в итоге свинина и говядина подскочили на 30 процентов в августе, прибавили молочные продукты и фрукты с овощами", — говорит он.Зима близкоНа аномальный рост цен на курятину обратил внимание Владимир Путин. В Минсельхозе ссылаются на снижение объемов производства и высокую себестоимость на фоне ослабления рубля. Участники рынка указывают также на повышенный спрос, в том числе и со стороны предприятий мясоперерабатывающей отрасли и общепита. "Повлияло и распространение высокопатогенного птичьего гриппа и других болезней", — добавляет Караваев.Между тем продукт входит в перечень социально значимых, поэтому государство принимает меры. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил импортировать птицу из Белоруссии и Казахстана. "Производители, чувствуя социальную ответственность, уже начали понижать цену на курятину", — отметил он. Минсельхоз готовится ввести полугодовой запрет на вывоз мяса птицы и яиц.Не бездействует и торговля. "Ретейлеры соблюдают добровольные обязательства, реализуя тушку с отрицательной наценкой в 5-12 процентов. Схожие минусовые показатели у крупнейших сетей на яйцо категории C1", — сообщают в АКОРТ. Сотрудничество торговли и органов власти, производителей и поставщиков способствует достижению баланса спроса и предложения по отдельным категориям продуктов, сдерживанию потребительских цен.В борьбе с инфляцией ЦБ в очередной раз поднял ключевую ставку и не исключил дальнейшего повышения в декабре. В результате рубль несколько укрепился. По прогнозам Банка России, к концу года инфляция окажется в диапазоне 7-7,5 процента.Белянин считает политику регулятора весьма эффективной и ожидает благоприятных изменений для производства на фоне курса около 95 рублей за доллар. Экономисты настроены более скептически. Так, Строганов полагает, что реальная инфляция превысит прогноз ЦБ в 2-2,5 раза.

https://ria.ru/20230529/produkty-1874309817.html

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), всемирный банк, инфляция