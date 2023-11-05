Рейтинг@Mail.ru
Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:33 05.11.2023 (обновлено: 19:10 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/prank-1907586869.html
Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса
Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса - РИА Новости, 05.11.2023
Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса
Сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказались ложными — видео стало розыгрышем с участием пранкера (Лексуса Алексей... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:33
2023-11-05T19:10
технологии
ксения собчак
алексей столяров (лексус)
общество
вика цыганова
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858519743_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_9a7aee73bb6b9a13a0d32d226fb506d8.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказались ложными — видео стало розыгрышем с участием пранкера (Лексуса Алексей Столярова), следует из слов супруга певицы Вадима Цыганова. Накануне вечером в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак, в свою очередь, опровергла данное заявление, отметив, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать". В новом видео, опубликованном в Telegram-канале Цыгановой 5 ноября, ее муж отвечает на звонки знакомых, в частности общается с пранкером Лексусом (Вадим демонстрирует телефон с вызовом абонента "Леша Лексус") и благодарит того за розыгрыш. &quot;Леш, спасибо тебе за работу. &lt;…&gt; Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом&quot;, — сказал Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом, заявив, что они &quot;еще поработают вместе&quot;.Также в видео Цыганов общается по телефону с писателем Захаром Прилепиным.
https://ria.ru/20221122/duda-1833429964.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858519743_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67b917204488979314cb5fbb889fe01f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ксения собчак, алексей столяров (лексус), общество, вика цыганова
Технологии, Ксения Собчак, Алексей Столяров (Лексус), Общество, Вика Цыганова, Культура
Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса

Цыгановы: обыск оказался розыгрышем с участием пранкера Лексуса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица, актриса Вика Цыганова с мужем Вадимом
Певица, актриса Вика Цыганова с мужем Вадимом - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Певица, актриса Вика Цыганова с мужем Вадимом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказались ложными — видео стало розыгрышем с участием пранкера (Лексуса Алексей Столярова), следует из слов супруга певицы Вадима Цыганова.
Накануне вечером в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак, в свою очередь, опровергла данное заявление, отметив, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать".
В новом видео, опубликованном в Telegram-канале Цыгановой 5 ноября, ее муж отвечает на звонки знакомых, в частности общается с пранкером Лексусом (Вадим демонстрирует телефон с вызовом абонента "Леша Лексус") и благодарит того за розыгрыш.
«

"Леш, спасибо тебе за работу. <…> Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом", — сказал Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом, заявив, что они "еще поработают вместе".

Также в видео Цыганов общается по телефону с писателем Захаром Прилепиным.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
"Не врите!": поляки высмеяли попытку оправдать Дуду после пранка из России
22 ноября 2022, 17:06
 
КультураТехнологииКсения СобчакАлексей Столяров (Лексус)ОбществоВика Цыганова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала