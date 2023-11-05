https://ria.ru/20231105/prank-1907586869.html

Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса

Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса - РИА Новости, 05.11.2023

Цыгановы рассказали, что "обыск" оказался розыгрышем пранкера Лексуса

Сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказались ложными — видео стало розыгрышем с участием пранкера (Лексуса Алексей... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:33

2023-11-05T15:33

2023-11-05T19:10

технологии

ксения собчак

алексей столяров (лексус)

общество

вика цыганова

культура

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сообщения о якобы прошедшем в субботу обыске в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказались ложными — видео стало розыгрышем с участием пранкера (Лексуса Алексей Столярова), следует из слов супруга певицы Вадима Цыганова. Накануне вечером в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа Вадима, заявляет об обыске у певицы. В подписи, содержащей множество орфографических ошибок и похожей на автонабор по голосу, автор утверждает, что на Цыганову "настучала Собчак". Блогер Ксения Собчак, в свою очередь, опровергла данное заявление, отметив, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать". В новом видео, опубликованном в Telegram-канале Цыгановой 5 ноября, ее муж отвечает на звонки знакомых, в частности общается с пранкером Лексусом (Вадим демонстрирует телефон с вызовом абонента "Леша Лексус") и благодарит того за розыгрыш. "Леш, спасибо тебе за работу. <…> Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом", — сказал Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом, заявив, что они "еще поработают вместе".Также в видео Цыганов общается по телефону с писателем Захаром Прилепиным.

https://ria.ru/20221122/duda-1833429964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ксения собчак, алексей столяров (лексус), общество, вика цыганова