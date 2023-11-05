https://ria.ru/20231105/pomosch-1907545253.html

МЧС доставит 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

МЧС доставит 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа - РИА Новости, 05.11.2023

МЧС доставит 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа

Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и средства личной гигиены, для населения сектора Газа, сообщается в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T09:26

2023-11-05T09:26

2023-11-05T09:28

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания и средства личной гигиены, для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Два спецборта МЧС России доставят 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа: продукты питания; матрасы, подушки; средства личной гигиены", - говорится в сообщении.Отмечается, что самолеты Ил-76 МЧС России вылетели из международного аэропорта "Грозный" в Египет. Представители Египетского общества Красного Полумесяца перенаправят полученную гуманитарную помощь населению сектора Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире