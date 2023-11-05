https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html

Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией

Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.11.2023

Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией

Польский солдат ранил нелегального мигранта на границе с Белоруссией, сообщает окружная прокуратура Белостока. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:16

2023-11-05T14:16

2023-11-05T14:16

в мире

белоруссия

польша

минск

александр лукашенко

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322689_211:115:2048:1148_1920x0_80_0_0_c279f93a17a6a3f105b25f9c540226e0.jpg

ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Польский солдат ранил нелегального мигранта на границе с Белоруссией, сообщает окружная прокуратура Белостока. "Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Белоруссией. Инцидент произошел на территории Подляского воеводства. Раненый был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении. Заместитель прокурора по военным делам района "Белосток-север" Радослав Вишенко сообщил, что, предварительно, солдат ранил мигранта неумышленно. "Информация, которую мне предоставили, показывает, что это произошло в результате несчастного случая, спотыкания солдата", - заявил он журналистам. В зависимости от тяжести последствий для пострадавшего солдату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. За минувшие сутки нелегально пересечь границу Польши со стороны Белоруссии пытался 61 человек. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html

https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html

https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

белоруссия

польша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз