https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html
Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией
Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.11.2023
Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией
Польский солдат ранил нелегального мигранта на границе с Белоруссией, сообщает окружная прокуратура Белостока. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:16
2023-11-05T14:16
2023-11-05T14:16
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ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Польский солдат ранил нелегального мигранта на границе с Белоруссией, сообщает окружная прокуратура Белостока. "Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Белоруссией. Инцидент произошел на территории Подляского воеводства. Раненый был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении. Заместитель прокурора по военным делам района "Белосток-север" Радослав Вишенко сообщил, что, предварительно, солдат ранил мигранта неумышленно. "Информация, которую мне предоставили, показывает, что это произошло в результате несчастного случая, спотыкания солдата", - заявил он журналистам. В зависимости от тяжести последствий для пострадавшего солдату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. За минувшие сутки нелегально пересечь границу Польши со стороны Белоруссии пытался 61 человек. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
https://ria.ru/20230918/ukraina-1896788188.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
Польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией
Прокуратура: польский солдат ранил мигранта на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Польский солдат ранил нелегального мигранта на границе с Белоруссией, сообщает окружная прокуратура Белостока.
"Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Белоруссией. Инцидент произошел на территории Подляского воеводства
. Раненый был доставлен в госпиталь", - говорится в сообщении.
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Заместитель прокурора по военным делам района "Белосток-север" Радослав Вишенко сообщил, что, предварительно, солдат ранил мигранта неумышленно.
"Информация, которую мне предоставили, показывает, что это произошло в результате несчастного случая, спотыкания солдата", - заявил он журналистам.
В зависимости от тяжести последствий для пострадавшего солдату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Жертвой польско-польской войны стала Украина
За минувшие сутки нелегально пересечь границу Польши со стороны Белоруссии пытался 61 человек.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС
. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск
в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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