https://ria.ru/20231105/polsha-1907567772.html

МИД Польши получил сообщение о приостановке эвакуации иностранцев из Газы

МИД Польши получил сообщение о приостановке эвакуации иностранцев из Газы - РИА Новости, 05.11.2023

МИД Польши получил сообщение о приостановке эвакуации иностранцев из Газы

Министерство иностранных дел Польши получило информацию от Израиля и Египта о приостановке эвакуации иностранцев из сектора Газа, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:54

2023-11-05T12:54

2023-11-05T13:10

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польша

збигнев рау

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАРШАВА, 5 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши получило информацию от Израиля и Египта о приостановке эвакуации иностранцев из сектора Газа, говорится в сообщении польского МИД. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сообщил, что в секторе Газа эвакуации ожидают 28 граждан Польши и трое членов их семей. "Министерство иностранных дел сообщает, что в связи с полученной от израильской и египетской сторон информацией о временной приостановке возможности эвакуации иностранцев из сектора Газа покинуть ее польскими гражданами на данный момент невозможно", - говорится в сообщении. В сложившихся обстоятельствах министерство иностранных дел Польши "с возмущением подчеркивает, что каждый день пребывания наших граждан в секторе Газа подвергает их риску гибели людей и приносит страдания, особенно детям". "По нашей оценке, никакие обстоятельства не оправдывают того, что поляки, находящиеся в секторе Газа в течение трех недель, не могут покинуть его, несмотря на то, что польские власти ждут их принятия египетской стороной", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/zalozhniki-1907557652.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, польша, збигнев рау, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году