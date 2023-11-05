https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html

"Ситуация абсурдна": Польша решила "задушить" Украину

"Ситуация абсурдна": Польша решила "задушить" Украину - РИА Новости, 05.11.2023

"Ситуация абсурдна": Польша решила "задушить" Украину

Немецкие компании, разместившие производство на Украине, пожаловались на польских таможенников, задерживающих экспорт товаров и "душащих" украинскую экономику,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T04:48

2023-11-05T04:48

2023-11-05T10:23

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украина

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Немецкие компании, разместившие производство на Украине, пожаловались на польских таможенников, задерживающих экспорт товаров и "душащих" украинскую экономику, об этом пишет немецкий журнал Spiegel.По информации издания, немецкие инвесторы, разместившие на Украине свое производство, заявляют, что Варшава намеренно "ставит палки в колеса" Украине, задерживая экспорт, что идет вразрез с экономической поддержкой Украины со стороны ЕС."Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев <…>. Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной", — пишет журнал.Как сообщили изданию в нескольких немецких фирмах, польские таможенники "сознательно затягивают" досмотр экспортных грузов, что, по мнению производителей, является скрытым саботажем. Сама польская таможня утверждает, что была вынуждена усложнить процедуру досмотра продукции на границе из-за активной контрабанды сигарет с Украины, однако, по мнению представителей немецких фирм, Польша просто использует ситуацию на границе в качестве средства давления на Киев.Как заявил изданию Spiegel член совета директоров немецкой компании Leoni Инго Шпенглер, если проблема на границе двух стран не решится за короткий срок, фирма будет вынуждена уйти с Украины.Отношения между Киевом и Варшавой существенно ухудшились в последнее время из-за вопроса об экспорте украинского зерна через территорию соседних восточноевропейских стран. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20231105/strakh-1907519146.html

https://ria.ru/20231105/general-1907521944.html

польша

украина

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в мире, польша, украина, киев, евросоюз