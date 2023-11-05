https://ria.ru/20231105/politsiya-1907571281.html

У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция

У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция - РИА Новости, 05.11.2023

У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция

У вооруженного мужчины, удерживающего в аэропорту Гамбурга свою дочь, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства неизвестного типа,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T13:38

2023-11-05T13:38

2023-11-05T17:02

в мире

гамбург (город)

нижняя саксония

турция

turkish airlines

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У вооруженного мужчины, удерживающего в аэропорту Гамбурга свою дочь, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства неизвестного типа, сообщила в воскресенье полиция города. "Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нем боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа. Наш главный приоритет - защита ребенка. По информации на настоящее время, физически ребенок чувствует себя хорошо", - написала полиция на своей странице в социальной сети Х. В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики. Позднее издание сообщало, вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, инцидент же привел к отмене 71 рейса.

https://ria.ru/20231105/gamburg-1907566170.html

https://ria.ru/20231105/metrobus-1907529712.html

гамбург (город)

нижняя саксония

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в мире, гамбург (город), нижняя саксония, турция, turkish airlines, происшествия