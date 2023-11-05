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У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция - РИА Новости, 05.11.2023
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13:38 05.11.2023 (обновлено: 17:02 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/politsiya-1907571281.html
У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция
У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция - РИА Новости, 05.11.2023
У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция
У вооруженного мужчины, удерживающего в аэропорту Гамбурга свою дочь, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства неизвестного типа,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T13:38
2023-11-05T17:02
в мире
гамбург (город)
нижняя саксония
турция
turkish airlines
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У вооруженного мужчины, удерживающего в аэропорту Гамбурга свою дочь, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства неизвестного типа, сообщила в воскресенье полиция города. "Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нем боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа. Наш главный приоритет - защита ребенка. По информации на настоящее время, физически ребенок чувствует себя хорошо", - написала полиция на своей странице в социальной сети Х. В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики. Позднее издание сообщало, вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, инцидент же привел к отмене 71 рейса.
https://ria.ru/20231105/gamburg-1907566170.html
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гамбург (город)
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в мире, гамбург (город), нижняя саксония, турция, turkish airlines, происшествия
В мире, Гамбург (город), Нижняя Саксония, Турция, Turkish Airlines, Происшествия
У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция

Полиция Гамбурга: у взявшего в заложники дочь мужчины может быть взрывчатка

© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODERПолиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODER
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У вооруженного мужчины, удерживающего в аэропорту Гамбурга свою дочь, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства неизвестного типа, сообщила в воскресенье полиция города.
«
"Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нем боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа. Наш главный приоритет - защита ребенка. По информации на настоящее время, физически ребенок чувствует себя хорошо", - написала полиция на своей странице в социальной сети Х.
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В аэропорту Гамбурга отменили более 70 рейсов из-за вооруженного мужчины
Вчера, 12:40
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики.
Позднее издание сообщало, вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, инцидент же привел к отмене 71 рейса.
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В Сиэтле метробус врезался в здание
Вчера, 06:10
 
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