У мужчины в аэропорту Гамбурга может быть взрывчатка, сообщила полиция
Полиция Гамбурга: у взявшего в заложники дочь мужчины может быть взрывчатка
© AFP 2023 / NEWS5 / SCHRODERПолиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
Полиция на территории аэропорта Гамбурга, где вооруженный мужчина припарковал автомобиль под самолетом турецкой авиакомпании
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У вооруженного мужчины, удерживающего в аэропорту Гамбурга свою дочь, предварительно, при себе есть боевое оружие и взрывные устройства неизвестного типа, сообщила в воскресенье полиция города.
«
"Наша группа переговорщиков продолжает поддерживать контакт с подозреваемым. В настоящее время мы должны исходить из того, что при нем боевое огнестрельное оружие и, вероятно, взрывные устройства неустановленного типа. Наш главный приоритет - защита ребенка. По информации на настоящее время, физически ребенок чувствует себя хорошо", - написала полиция на своей странице в социальной сети Х.
В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт и прекратил воздушное сообщение в связи с "полицейскими мерами". Позднее полиция города сообщила, что проводит крупную операцию на взлетно-посадочной полосе, где, предварительно, речь идет об удержании заложников. По сообщениям Bild, у вооруженного мужчины в машине находится четырехлетняя дочь. Полиция отмечала, что возможной причиной мог стать спор об опеке, в настоящее время на месте работают переговорщики.
Позднее издание сообщало, вооруженным мужчиной является 35-летний турок из Нижней Саксонии, который хочет увезти свою дочь в Турцию. Прорвавшись на территорию аэропорта, он припарковал машину прямо у самолета авиакомпании Turkish Airlines, из которого пришлось эвакуировать пассажиров.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, инцидент же привел к отмене 71 рейса.