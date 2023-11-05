https://ria.ru/20231105/peskov-1907574615.html
Запад понимает, что выделяемые Украине деньги воруют, заявил Песков
Запад понимает, что выделяемые Украине деньги воруют, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2023
Запад понимает, что выделяемые Украине деньги воруют, заявил Песков
Запад понимает, что часть выделяемых Киеву денег разворовывается, это требует объяснений перед избирателями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:08
2023-11-05T14:08
2023-11-05T14:32
украина
киев
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Запад понимает, что часть выделяемых Киеву денег разворовывается, это требует объяснений перед избирателями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они понимают, что определённая часть тех денег, которые они дают Украине, попросту говоря разворовывается. Эти признания звучат и в конгрессе во время дебатов, в комитетах. И конечно, им надо как-то объясняться перед своими избирателями, почему нет надлежащего механизма за расходованием средств, почему они закрывают на это глаза, почему они ставят вопрос о выделении новых сумм. И поэтому появляются такие материалы. А что им ещё делать", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент интервью опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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украина, киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Украина, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Запад понимает, что выделяемые Украине деньги воруют, заявил Песков
Песков: Запад понимает, что часть выделяемые Украине деньги разворовываются