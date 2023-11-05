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Песков сообщил о возможности контактов между президентами России и США - РИА Новости, 05.11.2023
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12:47 05.11.2023 (обновлено: 15:33 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/peskov-1907567244.html
Песков сообщил о возможности контактов между президентами России и США
Песков сообщил о возможности контактов между президентами России и США - РИА Новости, 05.11.2023
Песков сообщил о возможности контактов между президентами России и США
Встреча президентов России и США может состояться, если американский лидер в перспективе сменит свою позицию на более конструктивную, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T12:47
2023-11-05T15:33
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Встреча президентов России и США может состояться, если американский лидер в перспективе сменит свою позицию на более конструктивную, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.&quot;Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную в отношении двусторонних отношений. И тогда будут вызревать условия для такой встречи&quot;, — сказал чиновник в ответ на вопрос, при каких обстоятельствах могут произойти контакты глав России и США.Он отметил, что общение президентов двух стран состоится "при обоюдном желании".Песков также напомнил, что Путин не раз выражал готовность к любым контактам. За время своего президентства Байден встречался с российским лидером один раз — на саммите в Женеве в 2021 году.
https://ria.ru/20231105/peskov-1907566477.html
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россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков сообщил о возможности контактов между президентами России и США

Песков назвал контакты Путина и Байдена возможными только при обоюдном желании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Встреча президентов России и США может состояться, если американский лидер в перспективе сменит свою позицию на более конструктивную, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
«

"Вот это сворачивание всего базиса российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную в отношении двусторонних отношений. И тогда будут вызревать условия для такой встречи", — сказал чиновник в ответ на вопрос, при каких обстоятельствах могут произойти контакты глав России и США.

Он отметил, что общение президентов двух стран состоится "при обоюдном желании".
Песков также напомнил, что Путин не раз выражал готовность к любым контактам.
За время своего президентства Байден встречался с российским лидером один раз — на саммите в Женеве в 2021 году.
Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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