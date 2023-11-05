https://ria.ru/20231105/peskov-1907566477.html

Отношения между Россией и США находятся на нуле, заявил Песков

Отношения между Россией и США находятся на нуле, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2023

Отношения между Россией и США находятся на нуле, заявил Песков

Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако поскольку две страны несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T12:43

2023-11-05T12:43

2023-11-05T12:54

россия

сша

дмитрий песков

америка

павел зарубин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако поскольку две страны несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, так или иначе со временем придется возобновить диалог, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в интервью."Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несём особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придётся возобновить этот разговор", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20231104/prestupniki-1907487519.html

россия

сша

америка

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2023

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россия, сша, дмитрий песков, америка, павел зарубин