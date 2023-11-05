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Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья" - РИА Новости, 05.11.2023
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Шоубиз
 
10:00 05.11.2023 (обновлено: 11:01 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/perri-1907549900.html
Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"
Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья" - РИА Новости, 05.11.2023
Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"
Похороны актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:00
2023-11-05T11:01
шоубиз
голливуд
мэттью перри
дженнифер энистон
кортни кокс
кино и сериалы
"друзья" (сериал)
мэтт леблан
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Похороны актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится недалеко от студии, где снимался культовый сериал, сообщает портал TMZ. "Мэттью Перри был похоронен на этой неделе... на скромном собрании присутствовали его старые коллеги", - пишет портал. Отмечается, что кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится всего в двух шагах от студии Warner Brosers, где и снимался сериал "Друзья". По данным портала, на прощальной церемонии возле места захоронения присутствовали не более 20 человек, среди которых родственники и друзья актера. С актером простились его коллеги по сериалу "Друзья" - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Лиза Кудроу, также исполнившие в нем главные роли. Перри скончался в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
https://ria.ru/20231031/avtobiografiya-1906486586.html
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голливуд, мэттью перри, дженнифер энистон, кортни кокс, кино и сериалы, "друзья" (сериал), мэтт леблан, дэвид швиммер, новости культуры
Шоубиз, Голливуд, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Кино и сериалы, "Друзья" (сериал), Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Новости культуры
Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"

TMZ: Мэттью Перри похоронили в Голливуде напротив студии, где снимали "Друзей"

© HBO MAXКадр из специального выпуска сериала "Друзья"
Кадр из специального выпуска сериала Друзья
© HBO MAX
Кадр из специального выпуска сериала "Друзья"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Похороны актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится недалеко от студии, где снимался культовый сериал, сообщает портал TMZ.
"Мэттью Перри был похоронен на этой неделе... на скромном собрании присутствовали его старые коллеги", - пишет портал. Отмечается, что кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится всего в двух шагах от студии Warner Brosers, где и снимался сериал "Друзья".
Книга Мэттью Перри Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Книга Мэттью Перри после его смерти стала бестселлером
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По данным портала, на прощальной церемонии возле места захоронения присутствовали не более 20 человек, среди которых родственники и друзья актера. С актером простились его коллеги по сериалу "Друзья" - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Лиза Кудроу, также исполнившие в нем главные роли.
Перри скончался в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
Мэттью Перри - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Биография Мэттью Перри
29 октября, 04:53
 
ШоубизГолливудМэттью ПерриДженнифер ЭнистонКортни КоксКино и сериалы"Друзья" (сериал)Мэтт ЛебланДэвид ШвиммерНовости культуры
 
 
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