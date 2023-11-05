https://ria.ru/20231105/perri-1907549900.html

Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"

Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья" - РИА Новости, 05.11.2023

Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"

Похороны актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:00

2023-11-05T10:00

2023-11-05T11:01

шоубиз

голливуд

мэттью перри

дженнифер энистон

кортни кокс

кино и сериалы

"друзья" (сериал)

мэтт леблан

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Похороны актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится недалеко от студии, где снимался культовый сериал, сообщает портал TMZ. "Мэттью Перри был похоронен на этой неделе... на скромном собрании присутствовали его старые коллеги", - пишет портал. Отмечается, что кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится всего в двух шагах от студии Warner Brosers, где и снимался сериал "Друзья". По данным портала, на прощальной церемонии возле места захоронения присутствовали не более 20 человек, среди которых родственники и друзья актера. С актером простились его коллеги по сериалу "Друзья" - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Лиза Кудроу, также исполнившие в нем главные роли. Перри скончался в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

https://ria.ru/20231031/avtobiografiya-1906486586.html

https://ria.ru/20231029/perri-1905917741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

голливуд, мэттью перри, дженнифер энистон, кортни кокс, кино и сериалы, "друзья" (сериал), мэтт леблан, дэвид швиммер, новости культуры