Мэттью Перри похоронили напротив студии, где снимали сериал "Друзья"
TMZ: Мэттью Перри похоронили в Голливуде напротив студии, где снимали "Друзей"
© HBO MAXКадр из специального выпуска сериала "Друзья"
© HBO MAX
Кадр из специального выпуска сериала "Друзья"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Похороны актера Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в американском сериале "Друзья", состоялись в Голливуде на кладбище, которое находится недалеко от студии, где снимался культовый сериал, сообщает портал TMZ.
"Мэттью Перри был похоронен на этой неделе... на скромном собрании присутствовали его старые коллеги", - пишет портал. Отмечается, что кладбище в мемориальном парке Форест-Лоун находится всего в двух шагах от студии Warner Brosers, где и снимался сериал "Друзья".
По данным портала, на прощальной церемонии возле места захоронения присутствовали не более 20 человек, среди которых родственники и друзья актера. С актером простились его коллеги по сериалу "Друзья" - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан и Лиза Кудроу, также исполнившие в нем главные роли.
Перри скончался в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Отмечается, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".