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Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник - РИА Новости, 05.11.2023
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00:22 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/peregovory-1907514516.html
Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник
Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник - РИА Новости, 05.11.2023
Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник
Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на понедельник, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:22
2023-11-05T00:22
турция
сша
иордания
энтони блинкен
хакан фидан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на понедельник, сообщил МИД Турции. В субботу Блинкен посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа. По информации иракских СМИ, в воскресенье госсекретарь США совершит визит в Ирак, также арабские СМИ совершили о возможном визите госсекретаря в Рамаллах. "Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит нашу страну 5-6 ноября. На переговорах в понедельник ожидается, что он обсудит (с Фиданом - ред.) ситуацию в секторе Газа, региональные проблемы, состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям",- сообщил МИД Турции в пресс-релизе.
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турция, сша, иордания, энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Турция, США, Иордания, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник

МИД Турции: переговоры Фидана и Блинкена запланированы на понедельник

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на понедельник, сообщил МИД Турции.
В субботу Блинкен посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа. По информации иракских СМИ, в воскресенье госсекретарь США совершит визит в Ирак, также арабские СМИ совершили о возможном визите госсекретаря в Рамаллах.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
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"Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит нашу страну 5-6 ноября. На переговорах в понедельник ожидается, что он обсудит (с Фиданом - ред.) ситуацию в секторе Газа, региональные проблемы, состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям",- сообщил МИД Турции в пресс-релизе.
 
ТурцияСШАИорданияЭнтони БлинкенХакан ФиданОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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