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Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник

Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник - РИА Новости, 05.11.2023

Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник

Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на понедельник, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T00:22

2023-11-05T00:22

2023-11-05T00:22

турция

сша

иордания

энтони блинкен

хакан фидан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на понедельник, сообщил МИД Турции. В субботу Блинкен посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа. По информации иракских СМИ, в воскресенье госсекретарь США совершит визит в Ирак, также арабские СМИ совершили о возможном визите госсекретаря в Рамаллах. "Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит нашу страну 5-6 ноября. На переговорах в понедельник ожидается, что он обсудит (с Фиданом - ред.) ситуацию в секторе Газа, региональные проблемы, состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям",- сообщил МИД Турции в пресс-релизе.

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турция

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турция, сша, иордания, энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире