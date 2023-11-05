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Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник
Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник - РИА Новости, 05.11.2023
Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник
Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на понедельник, сообщил МИД Турции. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T00:22
2023-11-05T00:22
2023-11-05T00:22
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хакан фидан
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СТАМБУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланированы на понедельник, сообщил МИД Турции. В субботу Блинкен посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа. По информации иракских СМИ, в воскресенье госсекретарь США совершит визит в Ирак, также арабские СМИ совершили о возможном визите госсекретаря в Рамаллах. "Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит нашу страну 5-6 ноября. На переговорах в понедельник ожидается, что он обсудит (с Фиданом - ред.) ситуацию в секторе Газа, региональные проблемы, состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям",- сообщил МИД Турции в пресс-релизе.
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турция, сша, иордания, энтони блинкен, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Турция, США, Иордания, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Глава МИД Турции Фидан и Блинкен встретятся в понедельник
МИД Турции: переговоры Фидана и Блинкена запланированы на понедельник