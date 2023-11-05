https://ria.ru/20231105/pangoliny-1907520396.html

В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов

В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов - РИА Новости, 05.11.2023

В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов

США не должны портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде редких панголинов, Китай исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, заявили в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T01:57

2023-11-05T01:57

2023-11-05T02:15

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США не должны портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде редких панголинов, Китай исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.Президент США Джо Байден накануне пообещал спасти от вымирания панголинов, распорядившись добиваться от Китая – в том числе под угрозой санкций — прекращения импорта и использования в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Чешуя панголинов ценится в традиционной медицине. В уведомлении конгрессу Байден написал, что животных отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем "носорогов, слонов и тигров вместе взятых". Он велел добиться от Китая "полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел", а также их "полного удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению". Байден дал понять, что ждет результатов к концу года, и пригрозил торговыми рестрикциями против Китая."Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР", - заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что КНР исполняет свои обязательства по защите этого вида, препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами.Как добавил дипломат, Китай продолжит укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.

https://ria.ru/20231030/konflikt-1906061315.html

https://ria.ru/20230928/pandy-1899130832.html

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китай, сша, пекин, джо байден, в мире