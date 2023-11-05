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В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов - РИА Новости, 05.11.2023
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01:57 05.11.2023 (обновлено: 02:15 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/pangoliny-1907520396.html
В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов
В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов - РИА Новости, 05.11.2023
В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов
США не должны портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде редких панголинов, Китай исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, заявили в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T01:57
2023-11-05T02:15
китай
сша
пекин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США не должны портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде редких панголинов, Китай исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.Президент США Джо Байден накануне пообещал спасти от вымирания панголинов, распорядившись добиваться от Китая – в том числе под угрозой санкций — прекращения импорта и использования в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Чешуя панголинов ценится в традиционной медицине. В уведомлении конгрессу Байден написал, что животных отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем "носорогов, слонов и тигров вместе взятых". Он велел добиться от Китая "полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел", а также их "полного удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению". Байден дал понять, что ждет результатов к концу года, и пригрозил торговыми рестрикциями против Китая."Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР", - заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что КНР исполняет свои обязательства по защите этого вида, препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами.Как добавил дипломат, Китай продолжит укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.
https://ria.ru/20231030/konflikt-1906061315.html
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китай, сша, пекин, джо байден, в мире
Китай, США, Пекин, Джо Байден, В мире
В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов

В КНР призвали США не вредить репутации Пекина, обвиняя в контрабанде панголинов

© AP Photo / Firdia LisnawatiПанголин с детенышем
Панголин с детенышем - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Панголин с детенышем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. США не должны портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде редких панголинов, Китай исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден накануне пообещал спасти от вымирания панголинов, распорядившись добиваться от Китая – в том числе под угрозой санкций — прекращения импорта и использования в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. Чешуя панголинов ценится в традиционной медицине. В уведомлении конгрессу Байден написал, что животных отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем "носорогов, слонов и тигров вместе взятых". Он велел добиться от Китая "полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел", а также их "полного удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению". Байден дал понять, что ждет результатов к концу года, и пригрозил торговыми рестрикциями против Китая.
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"Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР", - заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Лю Пэнъюй.
Он подчеркнул, что КНР исполняет свои обязательства по защите этого вида, препятствует контрабанде и нелегальной торговле панголинами.
Как добавил дипломат, Китай продолжит укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.
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