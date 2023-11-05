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Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос - РИА Новости, 05.11.2023
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22:28 05.11.2023 (обновлено: 23:27 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html
Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос
Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос - РИА Новости, 05.11.2023
Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос
Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в пяти из шести так называемых... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T22:28
2023-11-05T23:27
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
аризона
президентские выборы в сша
джорджия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в пяти из шести так называемых колеблющихся штатов, свидетельствуют данные опроса, проведенного New York Times совместно с американским колледжем Сиена. "Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. &lt;...&gt; Байден опережает Трампа только в штате Висконсин — на два процентных пункта", — пишет газета со ссылкой на результаты исследования.Издание называет указанные штаты ключевыми для определения победителя президентской гонки — 2024: там больше всего сомневающихся избирателей, а уровень популярности кандидатов от обеих основных партий примерно одинаков.По данным NYT, не менее 59 участников опроса заявили, что в вопросах экономики больше доверяют Трампу, чем Байдену. Отмечается, что избиратели также отдали предпочтение экс-главе Белого дома в вопросах иммиграции, национальной безопасности и урегулировании израильско-палестинского конфликта. "Согласно опросу, 71 процент избирателей заявили, что (80-летний. — Прим. ред.) Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Только 19 процентов сторонников 77-летнего Трампа и 39 процентов электората в целом считали его слишком старым для управления страной", — говорится в материале.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20231105/bayden-1907521803.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, аризона, президентские выборы в сша, джорджия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, рон десантис
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Аризона, Президентские выборы в США, Джорджия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Рон Десантис
Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос

NYT: Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти из шести колеблющихся штатах

© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в пяти из шести так называемых колеблющихся штатов, свидетельствуют данные опроса, проведенного New York Times совместно с американским колледжем Сиена.
"Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. <...> Байден опережает Трампа только в штате Висконсин — на два процентных пункта", — пишет газета со ссылкой на результаты исследования.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
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Издание называет указанные штаты ключевыми для определения победителя президентской гонки — 2024: там больше всего сомневающихся избирателей, а уровень популярности кандидатов от обеих основных партий примерно одинаков.

Опрос проводился по телефону среди 3662 американцев в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Висконсин в период с 22 октября по 3 ноября. Его общая погрешность оценивается примерно в 1,8 процентных пункта, а погрешность для каждого штата составляет от 4,4 до 4,8 процентных пункта.

По данным NYT, не менее 59 участников опроса заявили, что в вопросах экономики больше доверяют Трампу, чем Байдену. Отмечается, что избиратели также отдали предпочтение экс-главе Белого дома в вопросах иммиграции, национальной безопасности и урегулировании израильско-палестинского конфликта.
"Согласно опросу, 71 процент избирателей заявили, что (80-летний. — Прим. ред.) Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Только 19 процентов сторонников 77-летнего Трампа и 39 процентов электората в целом считали его слишком старым для управления страной", — говорится в материале.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденАризонаПрезидентские выборы в СШАДжорджияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНРон Десантис
 
 
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