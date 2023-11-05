https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html

Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос

Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос - РИА Новости, 05.11.2023

Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти ключевых штатах, показал опрос

Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в пяти из шести так называемых... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T22:28

2023-11-05T22:28

2023-11-05T23:27

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

аризона

президентские выборы в сша

джорджия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896844447_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_15a9883c232e6241f59d10eedbf916fc.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу государства Джо Байдена по уровню поддержки избирателей в пяти из шести так называемых колеблющихся штатов, свидетельствуют данные опроса, проведенного New York Times совместно с американским колледжем Сиена. "Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от трех до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. <...> Байден опережает Трампа только в штате Висконсин — на два процентных пункта", — пишет газета со ссылкой на результаты исследования.Издание называет указанные штаты ключевыми для определения победителя президентской гонки — 2024: там больше всего сомневающихся избирателей, а уровень популярности кандидатов от обеих основных партий примерно одинаков.По данным NYT, не менее 59 участников опроса заявили, что в вопросах экономики больше доверяют Трампу, чем Байдену. Отмечается, что избиратели также отдали предпочтение экс-главе Белого дома в вопросах иммиграции, национальной безопасности и урегулировании израильско-палестинского конфликта. "Согласно опросу, 71 процент избирателей заявили, что (80-летний. — Прим. ред.) Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом. Только 19 процентов сторонников 77-летнего Трампа и 39 процентов электората в целом считали его слишком старым для управления страной", — говорится в материале.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Для участия в них в качестве кандидата от Республиканской партии претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.В апреле действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231105/bayden-1907521803.html

https://ria.ru/20231028/amerika-1905895804.html

сша

аризона

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, аризона, президентские выборы в сша, джорджия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, рон десантис