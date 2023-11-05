https://ria.ru/20231105/opornyy_punkt-1907526848.html

Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом

Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом - РИА Новости, 05.11.2023

Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T05:09

2023-11-05T05:09

2023-11-05T05:09

специальная военная операция на украине

россия

красный лиман

петроград

центральный военный округ

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне спецоперации, заявили журналистам в Минобороны РФ. В Минобороны уточнили, что опубликовали кадры боевой работы роты разведки группировки "Центр" в зоне проведения специальной военной операции в день 105-й годовщины профессионального праздника - в ВС РФ 5 ноября отмечается День военного разведчика. "Выдвинувшись в район разведывательно-поисковых действий, группа, спешившись, покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. … В это же время группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ", - описали в ведомстве события. Современная военная разведка ведет свою историю с 5 ноября 1918 года, когда в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

https://ria.ru/20231105/vdv-1907526728.html

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россия, красный лиман, петроград, центральный военный округ, вооруженные силы украины