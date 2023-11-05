Рейтинг@Mail.ru
Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/opornyy_punkt-1907526848.html
Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом
Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом - РИА Новости, 05.11.2023
Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T05:09
2023-11-05T05:09
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
петроград
центральный военный округ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне спецоперации, заявили журналистам в Минобороны РФ. В Минобороны уточнили, что опубликовали кадры боевой работы роты разведки группировки "Центр" в зоне проведения специальной военной операции в день 105-й годовщины профессионального праздника - в ВС РФ 5 ноября отмечается День военного разведчика. "Выдвинувшись в район разведывательно-поисковых действий, группа, спешившись, покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. … В это же время группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ", - описали в ведомстве события. Современная военная разведка ведет свою историю с 5 ноября 1918 года, когда в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
https://ria.ru/20231105/vdv-1907526728.html
россия
красный лиман
петроград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4b78920920b47a250fccbe20042fc9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красный лиман, петроград, центральный военный округ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Петроград, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины
Российские силы взяли штурмом опорный пункт противника под Красным Лиманом

Бойцы ЦВО взяли штурмом и зачистили опорный пункт противника под Красным Лиманом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом, а затем зачистили опорный пункт украинских военнослужащих под Красным Лиманом в зоне спецоперации, заявили журналистам в Минобороны РФ.
В Минобороны уточнили, что опубликовали кадры боевой работы роты разведки группировки "Центр" в зоне проведения специальной военной операции в день 105-й годовщины профессионального праздника - в ВС РФ 5 ноября отмечается День военного разведчика.
"Выдвинувшись в район разведывательно-поисковых действий, группа, спешившись, покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. … В это же время группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвигается к линии боевого соприкосновения. Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ", - описали в ведомстве события.
Современная военная разведка ведет свою историю с 5 ноября 1918 года, когда в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать опорник у Работино
05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманПетроградЦентральный военный округВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала