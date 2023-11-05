https://ria.ru/20231105/operatsiya-1907601781.html

Нетаньяху заявил о планах продолжать операцию в Газе "до победы"

Нетаньяху заявил о планах продолжать операцию в Газе "до победы" - РИА Новости, 05.11.2023

Нетаньяху заявил о планах продолжать операцию в Газе "до победы"

Израиль будет проводить операцию в сектора Газа до тех пор, пока не победит, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху перед военными на одной из баз... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:25

2023-11-05T17:25

2023-11-05T18:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

россия

оон

восточный иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя — РИА Новости. Израиль будет проводить операцию в сектора Газа до тех пор, пока не победит, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху перед военными на одной из баз ВВС."Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем, — не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям. Мы будем продолжать, пока не победим их, у нас нет выбора. Думаю, сегодня все это понимают", — сказал он.В пятницу член политбюро ХАМАС Гази Хамад сообщил о готовности к полному компромиссу по обмену пленными с Израилем для освобождения всех заложников, военных и гражданских лиц. При этом он подчеркнул, что бойцы движения намерены "продолжить вести боевые действия против оккупации".Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как заявил президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, россия, оон, восточный иерусалим, владимир путин, ближний восток, ссср