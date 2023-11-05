https://ria.ru/20231105/oon-1907558531.html

Афганистан резко сократил объем выращивания опийного мака, сообщили в ООН

Афганистан резко сократил объем выращивания опийного мака, сообщили в ООН - РИА Новости, 05.11.2023

Афганистан резко сократил объем выращивания опийного мака, сообщили в ООН

Объемы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95% после запрета, введенного правительством талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:30

2023-11-05T11:30

2023-11-05T11:30

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Объемы выращивания опийного мака в Афганистане упали на 95% после запрета, введенного правительством талибов (движение "Талибан*" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности в своем новом отчете. В апреле 2022 года движение "Талибан*" запретило афганцам выращивать мак, пригрозив нарушителям мерами "в соответствии с законами шариата". "Выращивание опийного мака в Афганистане, по оценкам, упало на 95% после... запрета, введенного фактическими властями в апреле 2022 года", - сообщает агентство. Отмечается, что площадь выращивания опийного мака в Афганистане уменьшилась с 233 тысяч гектар до 10 тысяч гектар в 2023 году. Как следствие, объемы производимого в Афганистане опиума снизились с 6 тысяч тонн в 2022 году до 333 тонн в 2023 году. В отчете подчеркивается, что практически полная ликвидация опиумного сектора скажется на всей экономике Афганистана с учетом того, что до 2023 года экспорт опиумных продуктов зачастую приносил больше выручки Афганистану, чем весь законный экспорт страны. Управление ООН указывает, что потребуются срочные меры поддержки сельских районов Афганистана, чей заработок во многом зависел от дохода с выращивания опийного мака.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230822/afganistan-1891558478.html

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в мире, афганистан, оон, талибан, наркотики