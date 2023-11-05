https://ria.ru/20231105/obstrely-1907600000.html

ВСУ менее чем за час выпустили 35 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ менее чем за час выпустили 35 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 05.11.2023

ВСУ менее чем за час выпустили 35 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска с 15.55 по 16.50 выпустили по Донецку и Горловке 35 снарядов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:15

2023-11-05T17:15

2023-11-05T17:15

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска с 15.55 по 16.50 выпустили по Донецку и Горловке 35 снарядов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Затем с 16.10 по 16.50 по Горловке было выпущено еще 24 снаряда калибра 152 миллиметра. Донецк подвергся обстрелам также с 16.10 по 16.25, по городу выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины