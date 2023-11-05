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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 05.11.2023 (обновлено: 16:23 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/obstrel-1907587978.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:45
2023-11-05T16:23
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... 15.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, со стороны ВСУ обстрелам подверглась Горловка, с 13.50 по 15.35 по ней выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра и пять снарядов калибра 155 миллиметров.
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... 15.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, со стороны ВСУ обстрелам подверглась Горловка, с 13.50 по 15.35 по ней выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра и пять снарядов калибра 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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