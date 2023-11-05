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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 05.11.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:45

2023-11-05T15:45

2023-11-05T16:23

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... 15.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, со стороны ВСУ обстрелам подверглась Горловка, с 13.50 по 15.35 по ней выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра и пять снарядов калибра 155 миллиметров.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины