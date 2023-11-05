https://ria.ru/20231105/obstrel-1907587978.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T15:45
2023-11-05T15:45
2023-11-05T16:23
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям... 15.35 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, со стороны ВСУ обстрелам подверглась Горловка, с 13.50 по 15.35 по ней выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра и пять снарядов калибра 155 миллиметров.
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА по Кировскому району Донецка