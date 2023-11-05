https://ria.ru/20231105/obstrel-1907525241.html

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.11.2023

Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T04:14

2023-11-05T04:14

2023-11-05T04:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

горловка

украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 28 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов ДНР: Горловки и Донецка. Отмечается, что сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 20 обстрелов.

https://ria.ru/20231103/obstrel-1907326405.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, сцкк, горловка, украина