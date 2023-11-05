https://ria.ru/20231105/obstrel-1907525241.html
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.11.2023
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T04:14
2023-11-05T04:14
2023-11-05T04:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
горловка
украина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 28 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о восьми фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - четыре обстрела из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 28 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов ДНР: Горловки и Донецка. Отмечается, что сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 20 обстрелов.
https://ria.ru/20231103/obstrel-1907326405.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Горловка, Украина
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 28 боеприпасов