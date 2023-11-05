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Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года
Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года - РИА Новости, 05.11.2023
Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года
Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, проведет анализ рынка в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T17:52
2023-11-05T17:52
2023-11-05T17:52
экономика
саудовская аравия
нефть
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, проведет анализ рынка в декабре, сообщило саудовское государственное агентство новостей (SPA) со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны. "Официальный источник министерства энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле 2023 года и позже было продлено до конца декабря 2023 года. Таким образом, добыча Королевства в декабре 2023 года составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении. "Источник заявил, что это добровольное решение о сокращении будет пересмотрено в следующем месяце с целью рассмотреть вопрос о продлении сокращения, его углублении или увеличении добычи", - добавляет источник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саудовская аравия, нефть, опек+
Экономика, Саудовская Аравия, Нефть, ОПЕК+
Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года
SPA: Эр-Рияд продолжит допсокращения добычи нефти на 1 млн бар/с до конца года
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, проведет анализ рынка в декабре, сообщило саудовское государственное агентство новостей (SPA
) со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны.
"Официальный источник министерства энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле 2023 года и позже было продлено до конца декабря 2023 года. Таким образом, добыча Королевства в декабре 2023 года составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
"Источник заявил, что это добровольное решение о сокращении будет пересмотрено в следующем месяце с целью рассмотреть вопрос о продлении сокращения, его углублении или увеличении добычи", - добавляет источник агентства.
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