https://ria.ru/20231105/neft-1907605977.html

Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года

Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года - РИА Новости, 05.11.2023

Эр-Рияд продолжит дополнительные сокращения добычи нефти до конца года

Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, проведет анализ рынка в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:52

2023-11-05T17:52

2023-11-05T17:52

экономика

саудовская аравия

нефть

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительные сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, проведет анализ рынка в декабре, сообщило саудовское государственное агентство новостей (SPA) со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны. "Официальный источник министерства энергетики объявил, что королевство Саудовская Аравия продолжит добровольное сокращение на один миллион баррелей в сутки, которое вступило в силу в июле 2023 года и позже было продлено до конца декабря 2023 года. Таким образом, добыча Королевства в декабре 2023 года составит примерно 9 миллионов баррелей в сутки", - говорится в сообщении. "Источник заявил, что это добровольное решение о сокращении будет пересмотрено в следующем месяце с целью рассмотреть вопрос о продлении сокращения, его углублении или увеличении добычи", - добавляет источник агентства.

https://ria.ru/20231027/uglevodorody-1905503519.html

саудовская аравия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саудовская аравия, нефть, опек+