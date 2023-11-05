https://ria.ru/20231105/neft-1907601631.html

Россия продлит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до конца года

Россия продлит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до конца года - РИА Новости, 05.11.2023

Россия продлит сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до конца года

Россия продолжит до конца 2023 года добровольное сокращение экспорта нефти, а теперь и нефтепродуктов, суммарно на 300 тысяч баррелей в сутки; в декабре будет... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:24

2023-11-05T17:24

2023-11-05T17:24

экономика

россия

александр новак

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия продолжит до конца 2023 года добровольное сокращение экспорта нефти, а теперь и нефтепродуктов, суммарно на 300 тысяч баррелей в сутки; в декабре будет приниматься решение по дальнейшим параметрам, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года. В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти", - сказал Новак журналистам. Россия в августе начала добровольное сокращение экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября и до конца 2023 года - на 300 тысяч баррелей. Кроме этого, в конце сентября Россия ввела запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, в октябре он был частично смягчен. "Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - отметил Новак. Также РФ с марта сокращает и добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральских 9,95 миллиона баррелей, эта мера будет действовать до конца декабря 2024 года. При этом в начале сентября Новак заявил, что объем добровольного сокращения добычи теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.

https://ria.ru/20231012/neft-1902207474.html

https://ria.ru/20231027/uglevodorody-1905503519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, александр новак, опек, цены на нефть