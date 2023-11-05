https://ria.ru/20231105/mvd-1907557526.html

В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей - РИА Новости, 05.11.2023

В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:22

2023-11-05T11:22

2023-11-05T11:57

происшествия

авто

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 ноя — РИА Новости. Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram. По информации ведомства, ДТП произошло в районе поселка Янталь Усть-Кутского района."В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей", — говорится в релизе.По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной Lada Samara, совершая поворот, не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду.Полицейские проводят проверку.

https://ria.ru/20231104/kvest-1907511152.html

иркутская область

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происшествия, авто, иркутская область