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В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей - РИА Новости, 05.11.2023
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей
Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:22
2023-11-05T11:22
2023-11-05T11:57
происшествия
авто
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 ноя — РИА Новости. Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram. По информации ведомства, ДТП произошло в районе поселка Янталь Усть-Кутского района."В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей", — говорится в релизе.По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной Lada Samara, совершая поворот, не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду.Полицейские проводят проверку.
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происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей
МВД: четыре человека погибли в ДТП в Усть-Кутском районе Иркутской области
ИРКУТСК, 5 ноя — РИА Новости.
Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram
.
По информации ведомства, ДТП произошло в районе поселка Янталь Усть-Кутского района.
"В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей", — говорится в релизе.
По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной Lada Samara, совершая поворот, не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду.
Полицейские проводят проверку.
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