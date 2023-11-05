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В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей - РИА Новости, 05.11.2023
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11:22 05.11.2023 (обновлено: 11:57 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/mvd-1907557526.html
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей - РИА Новости, 05.11.2023
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей
Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T11:22
2023-11-05T11:57
происшествия
авто
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 ноя — РИА Новости. Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram. По информации ведомства, ДТП произошло в районе поселка Янталь Усть-Кутского района."В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей", — говорится в релизе.По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной Lada Samara, совершая поворот, не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду.Полицейские проводят проверку.
https://ria.ru/20231104/kvest-1907511152.html
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происшествия, авто, иркутская область
Происшествия, Авто, Иркутская область
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

МВД: четыре человека погибли в ДТП в Усть-Кутском районе Иркутской области

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 5 ноя — РИА Новости. Четыре человека, двое из которых дети, стали жертвами аварии на автотрассе "Вилюй" в Иркутской-области, сообщил региональный главк МВД в Telegram.
По информации ведомства, ДТП произошло в районе поселка Янталь Усть-Кутского района.
"В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей", — говорится в релизе.
По предварительной информации, 36-летний водитель отечественной Lada Samara, совершая поворот, не справился с управлением, машина съехала в реку Кута и ушла под воду.
Полицейские проводят проверку.
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