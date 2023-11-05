https://ria.ru/20231105/moskva-1907626160.html
При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека
При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека - РИА Новости, 06.11.2023
При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky, сообщается на сайте столичной... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-05T20:20
2023-11-05T20:20
2023-11-06T01:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky, сообщается на сайте столичной прокуратуры."По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения", — говорится в заявлении.Уточняется, что пострадавших, в том числе с огнестрельными ранениями, госпитализировали. Преступника задержали.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку.По ее словам, задержанного мужчину доставят в территориальный отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Как пишет газета "Известия", злоумышленником оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. В 2020 году его уже задерживали после драки со спортсменом Бассиром Мирсиябовым.
https://ria.ru/20231030/arest-1906269847.html
https://ria.ru/20231026/konflikt-1905506568.html
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происшествия, москва
При стрельбе у ресторана в центре Москвы пострадали четыре человека
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе у ресторана Paulaner
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
В Москве четыре человека пострадали при стрельбе из травматического оружия у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky, сообщается на сайте
столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, около ресторана на Шлюзовой набережной 37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что пострадавших, в том числе с огнестрельными ранениями, госпитализировали. Преступника задержали.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку.
По ее словам, задержанного мужчину доставят в территориальный отдел полиции для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как пишет газета "Известия", злоумышленником оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. В 2020 году его уже задерживали после драки со спортсменом Бассиром Мирсиябовым.
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