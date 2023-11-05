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Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз - РИА Новости, 05.11.2023
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06:35 05.11.2023 (обновлено: 10:21 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html
Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз
Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз - РИА Новости, 05.11.2023
Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз
Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за семь минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:35
2023-11-05T10:21
билайн
вымпелком
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за семь минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов. &quot;Антифрод-система &quot;Билайна&quot; в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая &quot;атака&quot; в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог&quot;, — рассказал Алферов.При мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту — так они испытывают ее на прочность. "Технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться", — добавил Алферов.
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билайн, вымпелком
Билайн, ВымпелКом
Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз

"Билайн": самый упрямый мошенник октября за семь минут позвонил жертве 1145 раз

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону
Мужчина говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за семь минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов.
«

"Антифрод-система "Билайна" в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог", — рассказал Алферов.

При мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту — так они испытывают ее на прочность.
"Технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться", — добавил Алферов.
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