https://ria.ru/20231105/moshennik-1907530353.html

Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз

Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз - РИА Новости, 05.11.2023

Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз

Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за семь минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T06:35

2023-11-05T06:35

2023-11-05T10:21

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту "Билайн" 1145 раз за семь минут, сделать этого он так и не смог, рассказал РИА Новости директор по управлению уровнем фрода ПАО "Вымпелком" Петр Алферов. "Антифрод-система "Билайна" в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог", — рассказал Алферов.При мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту — так они испытывают ее на прочность. "Технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться", — добавил Алферов.

https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903395964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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билайн, вымпелком