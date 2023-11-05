https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907646917.html
Мэр Кишинева лидирует на выборах в Молдавии с 55,45 процента
Мэр Кишинева лидирует на выборах в Молдавии с 55,45 процента - РИА Новости, 05.11.2023
Мэр Кишинева лидирует на выборах в Молдавии с 55,45 процента
Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы, он набирает 55,45% голосов... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T23:13
2023-11-05T23:13
2023-11-05T23:25
кишинев
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ион чебан
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы, он набирает 55,45% голосов после обработки первых протоколов с избирательных участков, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки первых 1,3% протоколов, Чебан набирает 55,45% голосов.На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он набирает 24,73% голосов.В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.На пост мэра столицы Молдавии претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 19 ноября.
https://ria.ru/20231105/vybory-1907574860.html
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кишинев, молдавия, в мире, ион чебан
Кишинев, Молдавия, В мире, Ион Чебан
Мэр Кишинева лидирует на выборах в Молдавии с 55,45 процента
ЦИК: мэр Кишинева Чебан лидирует на выборах главы столицы Молдавии с 55,45%
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости.
Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы, он набирает 55,45% голосов после обработки первых протоколов с избирательных участков, свидетельствуют первые данные
ЦИК.
По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки первых 1,3% протоколов, Чебан набирает 55,45% голосов.
ЦИК Молдавии рассказал о нарушениях на местных выборах
На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он набирает 24,73% голосов.
В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
На пост мэра столицы Молдавии претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 19 ноября.
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным