https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907646917.html

Мэр Кишинева лидирует на выборах в Молдавии с 55,45 процента

Мэр Кишинева лидирует на выборах в Молдавии с 55,45 процента - РИА Новости, 05.11.2023

Мэр Кишинева лидирует на выборах в Молдавии с 55,45 процента

Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы, он набирает 55,45% голосов... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T23:13

2023-11-05T23:13

2023-11-05T23:25

кишинев

молдавия

в мире

ион чебан

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы, он набирает 55,45% голосов после обработки первых протоколов с избирательных участков, свидетельствуют первые данные ЦИК.По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки первых 1,3% протоколов, Чебан набирает 55,45% голосов.На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он набирает 24,73% голосов.В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.На пост мэра столицы Молдавии претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 19 ноября.

https://ria.ru/20231105/vybory-1907574860.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html

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кишинев, молдавия, в мире, ион чебан