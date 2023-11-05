https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595314.html

На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений

На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений - РИА Новости, 05.11.2023

На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений

Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T16:35

2023-11-05T16:35

2023-11-05T16:35

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил. Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). "Всего за семь часов после открытия избирательных участков Promo-LEX получил более 659 сообщений о нарушениях. Это гораздо большее число, чем было на выборах раньше", - заявил Панфил в ходе выборов. Наблюдатели выявили нарушения в виде агитации на избирательных участках, выноса бюллетеней с участков, ошибок в избирательных списках, сбоев электронной системе и др. За ходом выборов в Кишиневе и Бельцах - втором по величине городе Молдавии - следят 740 наблюдателей Promo-LEX, еще 237 представителей организации следят за ходом выборов на участках в других населенных пунктах страны. Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html

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в мире, молдавия, кишинев, политика, общество