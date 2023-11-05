https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595314.html
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений - РИА Новости, 05.11.2023
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений
Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:35
2023-11-05T16:35
2023-11-05T16:35
в мире
молдавия
кишинев
политика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907572421_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_aabcbabaac8ba78cb3b8cef4efcda068.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил. Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). "Всего за семь часов после открытия избирательных участков Promo-LEX получил более 659 сообщений о нарушениях. Это гораздо большее число, чем было на выборах раньше", - заявил Панфил в ходе выборов. Наблюдатели выявили нарушения в виде агитации на избирательных участках, выноса бюллетеней с участков, ошибок в избирательных списках, сбоев электронной системе и др. За ходом выборов в Кишиневе и Бельцах - втором по величине городе Молдавии - следят 740 наблюдателей Promo-LEX, еще 237 представителей организации следят за ходом выборов на участках в других населенных пунктах страны. Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907572421_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_34a465f21a297126225f64c13b6b4fef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, политика, общество
В мире, Молдавия, Кишинев, Политика, Общество
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений
Панфил: на выборах в Молдавии за первые семь часов отметили более 650 нарушений
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости.
Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации Promo-LEX
Николай Панфил.
Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).
Партия "Шанс" потребует признать выборы в Молдавии недействительными
«
"Всего за семь часов после открытия избирательных участков Promo-LEX получил более 659 сообщений о нарушениях. Это гораздо большее число, чем было на выборах раньше", - заявил Панфил в ходе выборов.
Наблюдатели выявили нарушения в виде агитации на избирательных участках, выноса бюллетеней с участков, ошибок в избирательных списках, сбоев электронной системе и др.
За ходом выборов в Кишиневе
и Бельцах - втором по величине городе Молдавии - следят 740 наблюдателей Promo-LEX, еще 237 представителей организации следят за ходом выборов на участках в других населенных пунктах страны.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
Премьер Румынии назвал причастных к ликвидации молдавского языка