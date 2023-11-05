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На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений - РИА Новости, 05.11.2023
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16:35 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907595314.html
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений - РИА Новости, 05.11.2023
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений
Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T16:35
2023-11-05T16:35
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил. Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах). "Всего за семь часов после открытия избирательных участков Promo-LEX получил более 659 сообщений о нарушениях. Это гораздо большее число, чем было на выборах раньше", - заявил Панфил в ходе выборов. Наблюдатели выявили нарушения в виде агитации на избирательных участках, выноса бюллетеней с участков, ошибок в избирательных списках, сбоев электронной системе и др. За ходом выборов в Кишиневе и Бельцах - втором по величине городе Молдавии - следят 740 наблюдателей Promo-LEX, еще 237 представителей организации следят за ходом выборов на участках в других населенных пунктах страны. Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907560772.html
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в мире, молдавия, кишинев, политика, общество
В мире, Молдавия, Кишинев, Политика, Общество
На местных выборах в Молдавии отметили более 650 нарушений

Панфил: на выборах в Молдавии за первые семь часов отметили более 650 нарушений

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Местные выборы в Молдавии
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Более 650 случаев нарушений было зарегистрировано в Молдавии на местных выборах к 15.00 мск, сообщил программный директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.
Выборы местных органов власти проходят в воскресенье во всех населенных пунктах Молдавии, в том числе и в столице. Гражданам страны предстоит выбрать 898 руководителей городов и сел и более 11 тысяч местных народных избранников (в районных, городских и сельских советах).
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"Всего за семь часов после открытия избирательных участков Promo-LEX получил более 659 сообщений о нарушениях. Это гораздо большее число, чем было на выборах раньше", - заявил Панфил в ходе выборов.
Наблюдатели выявили нарушения в виде агитации на избирательных участках, выноса бюллетеней с участков, ошибок в избирательных списках, сбоев электронной системе и др.
За ходом выборов в Кишиневе и Бельцах - втором по величине городе Молдавии - следят 740 наблюдателей Promo-LEX, еще 237 представителей организации следят за ходом выборов на участках в других населенных пунктах страны.
Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.
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