https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html

Премьер Румынии назвал причастных к ликвидации молдавского языка

Премьер Румынии назвал причастных к ликвидации молдавского языка - РИА Новости, 05.11.2023

Премьер Румынии назвал причастных к ликвидации молдавского языка

Премьер Румынии Марчел Чолаку считает, что "ликвидировать" молдавский язык помогли проевропейские силы Молдавии. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:33

2023-11-05T15:33

2023-11-05T15:33

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Румынии Марчел Чолаку считает, что "ликвидировать" молдавский язык помогли проевропейские силы Молдавии.На совместном заседании правительств Украины и Румынии в октябре участники приняли решение не признавать молдавский язык. Теперь официальным языком молдавской общины, которая проживает на украинской территории, будет признан румынский язык."Ликвидация так называемого молдавского языка была бы невозможна без поддержки проевропейской администрации Молдавии", - написал Чолаку на своей странице в Facebook*.Парламент Молдавии в марте одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231026/gosudarstvennost-1905463393.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, румыния, украина