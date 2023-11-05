https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907557164.html

На местных выборах в Молдавии за два часа зарегистрировали 141 инцидент

На местных выборах в Молдавии за два часа зарегистрировали 141 инцидент - РИА Новости, 05.11.2023

На местных выборах в Молдавии за два часа зарегистрировали 141 инцидент

Наблюдатели от Ассоциации Promo-LEX за два часа голосования на местных выборах в Молдавии зарегистрировали 141 инцидент, заявил руководитель организации Николай РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T11:16

2023-11-05T11:16

2023-11-05T11:16

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Наблюдатели от Ассоциации Promo-LEX за два часа голосования на местных выборах в Молдавии зарегистрировали 141 инцидент, заявил руководитель организации Николай Панфил. В воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Для наблюдения за голосованием аккредитован 401 международный наблюдатель, а также 1092 национальных наблюдателя от 8 различных организаций. Большинство из национальных наблюдателей были аккредитованы по просьбе Ассоциации Promo-LEX. "До 09.00 миссия получила 141 сигнал об инцидентах от наблюдателей. К этому моменту проанализированы 44 инцидента. Те, что не успели, будут проанализированы позже… В первую очередь констатировали, что, к сожалению, произошло 4 случая ограничения доступа наблюдателям", – заявил Панфил, отметив, что в конечном итоге инциденты были разрешены. Он пояснил, что один из четырёх случаев произошёл в городе Кагуле, и три – в Кишиневе. Речь идет об избирательных участках в столичных районах - Рышкановка и Ботаника. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск). Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html

https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, кагул