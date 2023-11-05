https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907534734.html

В Молдавии начались местные выборы

В Молдавии начались местные выборы - РИА Новости, 05.11.2023

В Молдавии начались местные выборы

Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T08:04

2023-11-05T08:04

2023-11-05T08:11

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молдавия

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В 7.00 (8.00 мск) начали работу более 2 тысяч избирательных участков на территории Молдавии. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Для обеспечения безопасности на избирательных участках во время местных выборов в Молдавии задействовано несколько тысяч сотрудников полиции. Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд. Для наблюдения за голосованием аккредитовано 1092 национальных наблюдателей от 8 различных организаций, а также 400 международных наблюдателей. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия