https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907534734.html
В Молдавии начались местные выборы
В Молдавии начались местные выборы - РИА Новости, 05.11.2023
В Молдавии начались местные выборы
Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T08:04
2023-11-05T08:04
2023-11-05T08:11
в мире
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В 7.00 (8.00 мск) начали работу более 2 тысяч избирательных участков на территории Молдавии. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Для обеспечения безопасности на избирательных участках во время местных выборов в Молдавии задействовано несколько тысяч сотрудников полиции. Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд. Для наблюдения за голосованием аккредитовано 1092 национальных наблюдателей от 8 различных организаций, а также 400 международных наблюдателей. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html
https://ria.ru/20231103/shans-1907339913.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии начались местные выборы
В Молдавии открылись избирательные участки на местных выборах
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года.
В 7.00 (8.00 мск) начали работу более 2 тысяч избирательных участков на территории Молдавии. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Для обеспечения безопасности на избирательных участках во время местных выборов в Молдавии задействовано несколько тысяч сотрудников полиции.
Местные выборы в Молдавии пройдут на фоне скандалов
Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева
и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
Для наблюдения за голосованием аккредитовано 1092 национальных наблюдателей от 8 различных организаций, а также 400 международных наблюдателей.
Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
В Молдавии кандидатов от партии "Шанс" исключат из избирательных бюллетеней