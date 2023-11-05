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В Молдавии начались местные выборы - РИА Новости, 05.11.2023
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08:04 05.11.2023 (обновлено: 08:11 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907534734.html
В Молдавии начались местные выборы
В Молдавии начались местные выборы - РИА Новости, 05.11.2023
В Молдавии начались местные выборы
Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T08:04
2023-11-05T08:11
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. В 7.00 (8.00 мск) начали работу более 2 тысяч избирательных участков на территории Молдавии. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Для обеспечения безопасности на избирательных участках во время местных выборов в Молдавии задействовано несколько тысяч сотрудников полиции. Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд. Для наблюдения за голосованием аккредитовано 1092 национальных наблюдателей от 8 различных организаций, а также 400 международных наблюдателей. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20231102/moldaviya-1906843765.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
В Молдавии начались местные выборы

В Молдавии открылись избирательные участки на местных выборах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМолдавский флаг
Молдавский флаг - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на местных выборах в Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года.
В 7.00 (8.00 мск) начали работу более 2 тысяч избирательных участков на территории Молдавии. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Для обеспечения безопасности на избирательных участках во время местных выборов в Молдавии задействовано несколько тысяч сотрудников полиции.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Местные выборы в Молдавии пройдут на фоне скандалов
2 ноября, 08:18
Жители Молдавии должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных (городских, районных, сельских) советов. Члены советов избираются в рамках одного тура выборов. Кандидатов в мэры может ждать второй тур, если ни один из них не сможет набрать более 50% голосов в первом туре. Ключевая борьба развернется за кресла мэров молдавской столицы - Кишинева и второго по величине города - Бельцы. В Кишиневе на кресло мэра претендует 28 человек - это исторический рекорд.
Для наблюдения за голосованием аккредитовано 1092 национальных наблюдателей от 8 различных организаций, а также 400 международных наблюдателей.
Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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