https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html

Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК

Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК - РИА Новости, 05.11.2023

Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК

Оппозиционная молдавская партия "Шанс", которую власти сняли с местных выборов, намерена подать в суд на представителей ЦИК и членов правительства, сообщил РИА... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T21:38

2023-11-05T21:38

2023-11-05T21:38

в мире

молдавия

майя санду

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900742500_0:280:2688:1792_1920x0_80_0_0_2e5bd4172a8bde5fb2b8fa65b7c7b4aa.png

КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шанс", которую власти сняли с местных выборов, намерена подать в суд на представителей ЦИК и членов правительства, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу. В воскресенье жители Молдавии выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. За два дня до голосования правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) решила аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" на выборах "в интересах национальной безопасности". Накануне глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ представил отчет о незаконном финансировании "Шанса" со стороны запрещенной партии "Шор". По рекомендации властей ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил во всех бюллетенях проставить печать "Выбыл" всем электоральным конкурентам от этой партии. "Наши юристы обратились в Генеральную прокуратуру с запросом о начале уголовного расследования в отношении членов КЧС и ЦИК в связи с массовыми случаями фальсификаций и подтасовками на выборах. Так мы расцениваем ситуацию, когда нас лишили конституционного права участвовать в выборах. Там ряд статей УК, воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права, фальсификация результатов голосования любыми средствами; злоупотребление служебными полномочиями и так далее", - сказал Лунгу. Ранее лидер политсилы попытался провести брифинг перед Центризбиркомом, но группа активистов НКО, близких к властям, криками сорвала мероприятие. Затем они предприняли попытку войти в здание, но их остановила охрана. Один из участников стихийного пикета вызвал полицию. Спустя несколько минут к зданию приехал представитель Государственной службы охраны в полной экипировке. Группа активистов разошлась. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, возрождение