Рейтинг@Mail.ru
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК - РИА Новости, 05.11.2023
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК
Оппозиционная молдавская партия "Шанс", которую власти сняли с местных выборов, намерена подать в суд на представителей ЦИК и членов правительства, сообщил РИА... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T21:38
2023-11-05T21:38
в мире
молдавия
майя санду
возрождение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900742500_0:280:2688:1792_1920x0_80_0_0_2e5bd4172a8bde5fb2b8fa65b7c7b4aa.png
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шанс", которую власти сняли с местных выборов, намерена подать в суд на представителей ЦИК и членов правительства, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу. В воскресенье жители Молдавии выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. За два дня до голосования правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) решила аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" на выборах "в интересах национальной безопасности". Накануне глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ представил отчет о незаконном финансировании "Шанса" со стороны запрещенной партии "Шор". По рекомендации властей ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил во всех бюллетенях проставить печать "Выбыл" всем электоральным конкурентам от этой партии. "Наши юристы обратились в Генеральную прокуратуру с запросом о начале уголовного расследования в отношении членов КЧС и ЦИК в связи с массовыми случаями фальсификаций и подтасовками на выборах. Так мы расцениваем ситуацию, когда нас лишили конституционного права участвовать в выборах. Там ряд статей УК, воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права, фальсификация результатов голосования любыми средствами; злоупотребление служебными полномочиями и так далее", - сказал Лунгу. Ранее лидер политсилы попытался провести брифинг перед Центризбиркомом, но группа активистов НКО, близких к властям, криками сорвала мероприятие. Затем они предприняли попытку войти в здание, но их остановила охрана. Один из участников стихийного пикета вызвал полицию. Спустя несколько минут к зданию приехал представитель Государственной службы охраны в полной экипировке. Группа активистов разошлась. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900742500_0:0:2390:1792_1920x0_80_0_0_98810263908d060e74ddcc15c67a02e4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Майя Санду, Возрождение
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК

Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить ЦИК за фальсификацию

© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Шанс", которую власти сняли с местных выборов, намерена подать в суд на представителей ЦИК и членов правительства, сообщил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу.
В воскресенье жители Молдавии выбирают мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. За два дня до голосования правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) решила аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" на выборах "в интересах национальной безопасности". Накануне глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ представил отчет о незаконном финансировании "Шанса" со стороны запрещенной партии "Шор". По рекомендации властей ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил во всех бюллетенях проставить печать "Выбыл" всем электоральным конкурентам от этой партии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
"Наши юристы обратились в Генеральную прокуратуру с запросом о начале уголовного расследования в отношении членов КЧС и ЦИК в связи с массовыми случаями фальсификаций и подтасовками на выборах. Так мы расцениваем ситуацию, когда нас лишили конституционного права участвовать в выборах. Там ряд статей УК, воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права, фальсификация результатов голосования любыми средствами; злоупотребление служебными полномочиями и так далее", - сказал Лунгу.
Ранее лидер политсилы попытался провести брифинг перед Центризбиркомом, но группа активистов НКО, близких к властям, криками сорвала мероприятие. Затем они предприняли попытку войти в здание, но их остановила охрана. Один из участников стихийного пикета вызвал полицию. Спустя несколько минут к зданию приехал представитель Государственной службы охраны в полной экипировке. Группа активистов разошлась.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Согласно законодательству Молдавии, местные выборы в каждом из населенных пунктов страны будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
В оппозиции назвали процесс выборов в Молдавии полностью дискредитированным
Вчера, 10:50
 
В миреМолдавияМайя СандуВозрождение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала