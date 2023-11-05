https://ria.ru/20231105/mo-1907581599.html

Министр обороны Ирана поставил США ультиматум

Министр обороны Ирана поставил США ультиматум - РИА Новости, 05.11.2023

Министр обороны Ирана поставил США ультиматум

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США "серьезным ударом", если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа, его слова... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T15:01

2023-11-05T15:01

2023-11-05T18:51

в мире

иран

сша

израиль

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США "серьезным ударом", если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа, его слова приводит агентство Tasnim."Наш совет американцам: немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар", — заявил глава оборонного ведомства.Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 1 ноября призвал Соединенные Штаты взять на себя ответственность за поддержку убийств Израилем жителей в Газе и на Западном Берегу. По его словам, если геноцид палестинского народа и военные преступления против гражданского населения не остановятся, "регион приблизится к принятию серьезного определяющего решения".Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, 32 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. Как заявил президент Владимир Путин, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231105/khamas-1907589447.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, иран, сша, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году