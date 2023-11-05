https://ria.ru/20231105/mo-1907578627.html

Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун"

Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун" - РИА Новости, 05.11.2023

Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских ракет Storm Shadow и "Нептун", а также 17 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:39

2023-11-05T14:39

2023-11-05T14:54

специальная военная операция на украине

россия

украина

storm shadow

нептун

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских ракет Storm Shadow и "Нептун", а также 17 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 17 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8646 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 205 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 005 единиц специальной военной автомобильной техники

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, storm shadow, нептун, донецкая народная республика, луганская народная республика