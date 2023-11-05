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Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун" - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 05.11.2023 (обновлено: 14:54 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/mo-1907578627.html
Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун"
Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун" - РИА Новости, 05.11.2023
Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских ракет Storm Shadow и "Нептун", а также 17 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:39
2023-11-05T14:54
специальная военная операция на украине
россия
украина
storm shadow
нептун
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских ракет Storm Shadow и "Нептун", а также 17 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 17 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8646 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 205 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 005 единиц специальной военной автомобильной техники
россия
украина
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россия, украина, storm shadow, нептун, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Storm Shadow, нептун, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Системы ПВО России за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун"

МО РФ: средствами ПВО РФ за сутки перехватили 13 ракет "Storm Shadow" и "Нептун"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления ПВО
Боевое дежурство за пультом управления ПВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских ракет Storm Shadow и "Нептун", а также 17 беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 17 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8646 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 205 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6986 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 005 единиц специальной военной автомобильной техники
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 ноября, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаStorm ShadowнептунДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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