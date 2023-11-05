https://ria.ru/20231105/mo-1907578167.html

Потери ВСУ на Донецком направлении составили 235 военных

Потери ВСУ на Донецком направлении составили 235 военных - РИА Новости, 05.11.2023

Потери ВСУ на Донецком направлении составили 235 военных

Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих и 8 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T14:36

2023-11-05T14:36

2023-11-05T14:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

клещеевка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540232_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_41e10041d70a5a92a742346973fade4e.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих и 8 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России в Telegram."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.

россия

донецкая народная республика

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, клещеевка