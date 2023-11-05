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Потери ВСУ на Донецком направлении составили 235 военных
Потери ВСУ на Донецком направлении составили 235 военных - РИА Новости, 05.11.2023
Потери ВСУ на Донецком направлении составили 235 военных
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих и 8 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T14:36
2023-11-05T14:36
2023-11-05T14:55
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила одну атаку противника, ВСУ потеряли до 235 военнослужащих и 8 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России в Telegram."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой народной республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Клещеевка
Потери ВСУ на Донецком направлении составили 235 военных
МО РФ: ВСУ потеряли до 235 военных на Донецком направлении