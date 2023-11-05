Рейтинг@Mail.ru
В Сиэтле метробус врезался в здание - РИА Новости, 05.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/metrobus-1907529712.html
В Сиэтле метробус врезался в здание
В Сиэтле метробус врезался в здание - РИА Новости, 05.11.2023
В Сиэтле метробус врезался в здание
Метробус (автобус, который едет по выделенной полосе) врезался в здание в американском городе Сиэтл, в результате один человек погиб, еще 12 пострадали,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:10
2023-11-05T06:10
в мире
сиэтл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_6eecc8d32d4c2302a4ef618a9f8a4bd6.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Метробус (автобус, который едет по выделенной полосе) врезался в здание в американском городе Сиэтл, в результате один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщает местная пожарная служба. "Бригады реагируют на сообщение о том, что автобус врезался в здание... Пожарные провели поиск внутри здания и подтвердили, что в той части, где произошло столкновение, никого не было... Состояние 11 человек оценивается как стабильное, один человек находится в состоянии средней тяжести, еще один человек скончался на месте", - говорится в заявлении службы в соцсети Х. Позднее в департаменте сообщили, что состояние пациента средней тяжести стало крайне тяжелым. Отмечается, что значительных структурных повреждений здания нет, расследуется причина произошедшего.
https://ria.ru/20230904/dtp-1894078319.html
сиэтл
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_119:0:1882:1322_1920x0_80_0_0_285a8a495611535c0587fff8fbf1d8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сиэтл
В мире, Сиэтл
В Сиэтле метробус врезался в здание

Из-за столкновения метробуса со зданием в Сиэтле погиб человек, 12 пострадали

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Метробус (автобус, который едет по выделенной полосе) врезался в здание в американском городе Сиэтл, в результате один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщает местная пожарная служба.
"Бригады реагируют на сообщение о том, что автобус врезался в здание... Пожарные провели поиск внутри здания и подтвердили, что в той части, где произошло столкновение, никого не было... Состояние 11 человек оценивается как стабильное, один человек находится в состоянии средней тяжести, еще один человек скончался на месте", - говорится в заявлении службы в соцсети Х.
Водитель каршерингового совершил столкновение с автобусом на улице Широкая в Москве
В Москве водитель каршеринга врезался в автобус
4 сентября, 14:13
Позднее в департаменте сообщили, что состояние пациента средней тяжести стало крайне тяжелым. Отмечается, что значительных структурных повреждений здания нет, расследуется причина произошедшего.
 
В миреСиэтл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала