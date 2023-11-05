https://ria.ru/20231105/metrobus-1907529712.html
В Сиэтле метробус врезался в здание
В Сиэтле метробус врезался в здание - РИА Новости, 05.11.2023
В Сиэтле метробус врезался в здание
Метробус (автобус, который едет по выделенной полосе) врезался в здание в американском городе Сиэтл, в результате один человек погиб, еще 12 пострадали,... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T06:10
2023-11-05T06:10
2023-11-05T06:10
в мире
сиэтл
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Метробус (автобус, который едет по выделенной полосе) врезался в здание в американском городе Сиэтл, в результате один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщает местная пожарная служба. "Бригады реагируют на сообщение о том, что автобус врезался в здание... Пожарные провели поиск внутри здания и подтвердили, что в той части, где произошло столкновение, никого не было... Состояние 11 человек оценивается как стабильное, один человек находится в состоянии средней тяжести, еще один человек скончался на месте", - говорится в заявлении службы в соцсети Х. Позднее в департаменте сообщили, что состояние пациента средней тяжести стало крайне тяжелым. Отмечается, что значительных структурных повреждений здания нет, расследуется причина произошедшего.
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в мире, сиэтл
В Сиэтле метробус врезался в здание
Из-за столкновения метробуса со зданием в Сиэтле погиб человек, 12 пострадали
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Метробус (автобус, который едет по выделенной полосе) врезался в здание в американском городе Сиэтл, в результате один человек погиб, еще 12 пострадали, сообщает местная пожарная служба.
"Бригады реагируют на сообщение о том, что автобус врезался в здание... Пожарные провели поиск внутри здания и подтвердили, что в той части, где произошло столкновение, никого не было... Состояние 11 человек оценивается как стабильное, один человек находится в состоянии средней тяжести, еще один человек скончался на месте", - говорится в заявлении службы в соцсети Х.
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Позднее в департаменте сообщили, что состояние пациента средней тяжести стало крайне тяжелым. Отмечается, что значительных структурных повреждений здания нет, расследуется причина произошедшего.