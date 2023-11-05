https://ria.ru/20231105/livan-1907634667.html
СМИ: число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до четырех
СМИ: число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до четырех - РИА Новости, 05.11.2023
СМИ: число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до четырех
Число погибших при ударе израильского беспилотника на юге Ливана увеличилось до четырех, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T21:18
2023-11-05T21:18
2023-11-05T21:26
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших при ударе израильского беспилотника на юге Ливана увеличилось до четырех, передает ливанское агентство NNA. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что трое детей погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в деревне Айната на юге Ливана. По информации NNA, жертвами удара стали трое детей и их бабушка. Сообщается, что ранения получили мать детей и ее брат, ливанский журналист Самир Абд аль-Хусейн Айюб. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: число погибших при израильском ударе в Ливане выросло до четырех
NNA: число погибших при израильском ударе на юге Ливана выросло до четырех
КАИР, 5 ноя - РИА Новости.
Число погибших при ударе израильского беспилотника на юге Ливана увеличилось до четырех, передает ливанское агентство
NNA.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что трое детей погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в деревне Айната на юге Ливана.
Мы журналисты! Не стреляйте!
По информации NNA, жертвами удара стали трое детей и их бабушка. Сообщается, что ранения получили мать детей и ее брат, ливанский журналист Самир Абд аль-Хусейн Айюб.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе