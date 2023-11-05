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Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2 - РИА Новости, 05.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 05.11.2023 (обновлено: 09:19 05.11.2023)
https://ria.ru/20231105/leopard-1907526363.html
Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2
Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2 - РИА Новости, 05.11.2023
Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2
Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T05:03
2023-11-05T09:19
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости источник в группировке.Цель поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя. В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как в неподвижный танк попадет боеприпас."Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада - ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект - ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", - заявил собеседник агентства. На этой неделе издание Forbes сообщило, что российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
https://ria.ru/20231102/tanki-1906897746.html
авдеевка
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Срыв попытки украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard
Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard, подбитый под Авдеевкой. На кадрах видно, как в стоявший танк летит "Ланцент" - попасть в боекомплект не вышло, но получилось прожечь башню танка. По словам собеседника РИА Новости в группировке, танк теперь вряд ли можно отремонтировать.
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авдеевка, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2

Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости источник в группировке.
Цель поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя. В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как в неподвижный танк попадет боеприпас.
Танк Leopard - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
ВСУ стали чаще использовать танки Leopard на Запорожском направлении
2 ноября, 12:31
«
"Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада - ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект - ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", - заявил собеседник агентства.
На этой неделе издание Forbes сообщило, что российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
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Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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