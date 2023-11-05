https://ria.ru/20231105/leopard-1907526363.html

Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2

Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2 - РИА Новости, 05.11.2023

Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard 2

Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T05:03

2023-11-05T05:03

2023-11-05T09:19

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907539740_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78737d554991ea0672ff15ec900bb347.jpg

ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости источник в группировке.Цель поразили барражирующим боеприпасом "Ланцет" после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя. В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как в неподвижный танк попадет боеприпас."Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада - ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект - ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", - заявил собеседник агентства. На этой неделе издание Forbes сообщило, что российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.

https://ria.ru/20231102/tanki-1906897746.html

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Срыв попытки украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard, подбитый под Авдеевкой. На кадрах видно, как в стоявший танк летит "Ланцент" - попасть в боекомплект не вышло, но получилось прожечь башню танка. По словам собеседника РИА Новости в группировке, танк теперь вряд ли можно отремонтировать. 2023-11-05T05:03 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины