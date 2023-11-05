https://ria.ru/20231105/lag-1907602425.html

В ЛАГ назвали заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе расистским

В ЛАГ назвали заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе расистским - РИА Новости, 05.11.2023

В ЛАГ назвали заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе расистским

Заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элиягу о возможности сброса атомной бомбы на сектор Газа говорят о расизме в отношении... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T17:37

2023-11-05T17:37

2023-11-05T17:38

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КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элиягу о возможности сброса атомной бомбы на сектор Газа говорят о расизме в отношении палестинцев, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил от участия в заседаниях правительства Элиягу, который заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является "одной из возможностей" развития конфликта. "Заявления израильского министра-расиста Элиягу показательны. Он не только признает, что они (Израиль – ред.) владеют ядерным оружием - секрет, о котором знают все. Он также закрепляет правду о расизме израильтян в отношении палестинского народа", - говорится в заявлении генсека ЛАГ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/izrail-1907589072.html

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