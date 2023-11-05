https://ria.ru/20231105/krym-1907551047.html
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов - РИА Новости, 05.11.2023
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:10
2023-11-05T10:10
2023-11-05T10:10
экономика
россия
владимир константинов
республика крым
украина
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. До конца года планируется продать активы еще более чем на миллиард рублей. "Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По его словам, вырученные средства от продажи национализированных объектов пойдут на нужды специальной военной операции.
https://ria.ru/20231030/kvartira-1906205831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир константинов, республика крым, украина
Экономика, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, Украина, Выставка-форум "Россия"
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
Константинов: бывшие активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. До конца года планируется продать активы еще более чем на миллиард рублей.
"Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По его словам, вырученные средства от продажи национализированных объектов пойдут на нужды специальной военной операции.
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