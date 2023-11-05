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В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов - РИА Новости, 05.11.2023
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10:10 05.11.2023
https://ria.ru/20231105/krym-1907551047.html
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов - РИА Новости, 05.11.2023
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 05.11.2023
2023-11-05T10:10
2023-11-05T10:10
экономика
россия
владимир константинов
республика крым
украина
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. До конца года планируется продать активы еще более чем на миллиард рублей. "Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По его словам, вырученные средства от продажи национализированных объектов пойдут на нужды специальной военной операции.
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экономика, россия, владимир константинов, республика крым, украина
Экономика, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, Украина, Выставка-форум "Россия"
В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

Константинов: бывшие активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находилась квартира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находилась квартира Зеленского - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находилась квартира Зеленского. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. До конца года планируется продать активы еще более чем на миллиард рублей.
"Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По его словам, вырученные средства от продажи национализированных объектов пойдут на нужды специальной военной операции.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымУкраина
 
 
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