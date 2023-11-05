https://ria.ru/20231105/krym-1907551047.html

В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов - РИА Новости, 05.11.2023

В Крыму сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов

Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T10:10

2023-11-05T10:10

2023-11-05T10:10

экономика

россия

владимир константинов

республика крым

украина

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Национализированные активы украинских олигархов в Крыму пользуются спросом у инвесторов, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что в Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, занявших враждебную позицию по отношению к России, договоры купли-продажи заключены на сумму свыше 815 миллионов рублей. До конца года планируется продать активы еще более чем на миллиард рублей. "Предприятия все хорошие, добротные в подавляющем большинстве, поэтому инвесторам это очень и очень интересно", - сказал Константинов агентству на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По его словам, вырученные средства от продажи национализированных объектов пойдут на нужды специальной военной операции.

https://ria.ru/20231030/kvartira-1906205831.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир константинов, республика крым, украина