https://ria.ru/20231105/krym-1907531757.html

В крымском парламенте назвали передачу полуострова в состав УССР кулуарной

В крымском парламенте назвали передачу полуострова в состав УССР кулуарной - РИА Новости, 05.11.2023

В крымском парламенте назвали передачу полуострова в состав УССР кулуарной

Передача Крыма в состав УССР в 1954 году была проведена кулуарно, данное решение является преступлением, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 05.11.2023

2023-11-05T07:04

2023-11-05T07:04

2023-11-05T07:47

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Передача Крыма в состав УССР в 1954 году была проведена кулуарно, данное решение является преступлением, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный Суд России о соответствии Конституции страны Закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Были выявлены грубейшие нарушения трех конституций: СССР, РСФСР и УССР."Рабочей группой установлено, что законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом при передаче Крыма в состав УССР. Они не могли это сделать законно, и это было сделать законно невозможно", - сказал Константинов РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.Для реализации передачи полуострова, как пояснил спикер, требовалось принять целую череду нормативных актов, которых невозможно было согласовать, иначе бы каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии."Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, Хрущев сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание. То, что было сделано, — незаконно и является преступлением", - подчеркнул Константинов.По его словам, сейчас запрос в Конституционный Суд проходит согласование и находит поддержку. Направить его в планируется до конца этого года.Отмена решения о передаче Крыма в состав УССР позволит восстановить историческую справедливость и дать адекватную юридическую оценку, заключил Константинов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873720595.html

https://ria.ru/20231105/krym-1907522729.html

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россия, ссср, украина, политика, владимир константинов, оон, владимир путин